Tiếng nói từ tiểu thương chợ đầu mối

Trong những ngày đầu tháng 10-2024, những cuộc tổng kiểm tra an toàn giao thông (ATGT) quy mô đã được lực lượng CSGT Công an TP HCM phối hợp công an địa phương, các lực lượng hữu trách triển khai tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức), chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn).



Xử nghiêm xe tự chế

Khác với chợ truyền thống hoạt động ban ngày, các chợ đầu mối thường sôi động từ 20 giờ đến rạng sáng hôm sau, tạo ra thách thức lớn trong quản lý ATGT. Trong các cuộc tổng kiểm tra gần đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và điều kiện hoạt động của phương tiện ra - vào chợ, phát hiện những vi phạm như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật như xe ba, bốn bánh tự chế, xe lôi...

Cụ thể, vào khuya 9-10, tại chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra 530 phương tiện, lập 20 biên bản vi phạm và tạm giữ 12 mô tô, 3 xe lôi và 1 xe ba bánh tự chế, trong đó 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khuya 5-10, lực lượng chức năng đã kiểm tra 145 phương tiện, phát hiện 27 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt và tạm giữ 16 xe máy, 6 xe ba bánh và 5 giấy phép lái xe. Công an đã kiểm tra ma túy đối với 17 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm nào.

Khuya 7-10, Đội CSGT An Sương phối hợp với lực lượng chức năng huyện Hóc Môn tổng kiểm tra ATGT tại chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn. Kết quả, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 1 tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp liên quan đến xe ba bánh tự chế, xe lôi...

Theo thống kê, từ ngày 18-7 đến 9-10-2024, Đội CSGT An Sương đã phát hiện 498 trường hợp vi phạm ATGT tại khu vực chợ đầu mối này, trong số đó, CSGT đã tạm giữ 211 mô tô, 3 xe ba bánh và 7 xe lôi.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết các trường hợp vi phạm giao thông sẽ được xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự an toàn và nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân. Tại khu vực chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn, UBND huyện đã thành lập tổ liên ngành để xử lý vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và ngăn chặn tình trạng buôn bán tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Theo Công an huyện Hóc Môn, thời gian tới đơn vị sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt từ công tác tuyên truyền đến xử lý nghiêm các hành vi gây mất ATGT của xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; xe ba, bốn bánh tự chế.

Trạm CSGT Tân Túc kiểm tra nồng độ cồn tài xế tại chợ đầu mối Bình Điền

Ủng hộ nhưng mong được hỗ trợ

Theo ghi nhận, nhiều tài xế và tiểu thương tại các chợ đầu mối đã hoan nghênh đợt kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông, cho rằng việc này sẽ góp phần nâng cao trật tự giao thông và bảo đảm an toàn cho cả người lái xe lẫn người mua bán tại khu vực chợ. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ lo ngại về tác động của các biện pháp xử lý đối với xe ba, bốn bánh, xe lôi…

Chị Xuân Nguyên, một tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền, cho hay: "Xe lôi là phương tiện chủ yếu để chúng tôi vận chuyển hàng hóa nặng, hàng hóa cồng kềnh trong chợ. Nếu không có xe này, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc đưa hàng vào - ra chợ. Chúng tôi hiểu việc giữ an toàn là cần thiết nhưng mong rằng cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ các tài xế chuyển đổi sang phương tiện an toàn hơn".

Theo một cán bộ CSGT - Phòng CSGT Công an TP HCM, các đợt kiểm tra đã chỉ ra rằng ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận tài xế vẫn còn hạn chế. Điển hình như việc phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ngay cả khi họ đang làm việc tại chợ. Điều này không chỉ liên quan đến việc sử dụng phương tiện không an toàn mà còn phản ánh thói quen lái xe sau khi uống rượu bia, một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Về vấn đề phương tiện, mặc dù các tài xế và người dân có thể sử dụng xe tự chế vì thuận tiện nhưng họ cần nhận thức rõ về trách nhiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. "Đối với những người có thu nhập thấp, việc đầu tư vào một phương tiện khác bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, cần có những chính sách hỗ trợ, giúp người lao động tại chợ có thể tiếp tục công việc mà không gặp trở ngại" - cán bộ CSGT nói.

Nhiệm vụ trọng tâm Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22 ngày 6-2-2023 của Thành ủy TP HCM về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Phòng CSGT đã và đang triển khai các kế hoạch cao điểm, tập trung xử lý các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật nhằm lập lại trật tự lòng lề đường, cải thiện mỹ quan đô thị và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng CSGT thực hiện thường xuyên. Qua đó, quyết tâm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm tốt tình hình trật tự ATGT, cũng như trật tự xã hội trên địa bàn đảm trách.