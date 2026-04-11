Tiếng Pháp là ngoại ngữ được học nhiều thứ hai tại Việt Nam

Ngày 11-4, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức "Ngày hội Pháp ngữ" năm 2026.

Ngày hội có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Pháp, cùng đại diện Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, Canada, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) và các trường đại học, tổ chức du học.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như tư vấn học tập và giới thiệu việc làm, các hoạt động vui chơi và thể thao dành cho trẻ em, chợ thủ công và khu ẩm thực với các món ăn đặc trưng của Pháp và quốc tế.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết Ngày hội Pháp ngữ là hoạt động nhằm tôn vinh ngôn ngữ, văn hóa và cộng đồng các quốc gia sử dụng tiếng Pháp, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, lan tỏa giá trị của tiếng Pháp trong nhà trường và xã hội.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, từ năm 1994, tiếng Pháp được giảng dạy ở bậc THCS; đến năm 2006, được triển khai liên tục từ lớp 1 đến lớp 12, tạo sự liên thông trong quá trình học tập

Ngành GD-ĐT cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo viên, hội thi, hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa, qua đó thúc đẩy phong trào học tiếng Pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, cho biết đây là lần đầu Ngày hội Pháp ngữ được tổ chức trong khuôn viên một trường THPT tại thành phố.

Ông cũng thông tin tháng 10-2024, quan hệ Việt Nam – Pháp được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong 3 năm, mạng lưới cơ sở dạy tiếng Pháp đã tăng từ 11 lên 32.

Ngày hội là cơ hội để học sinh tìm hiểu về môi trường học tập, giao lưu văn hóa và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến tiếng Pháp

Theo thống kê của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, tiếng Pháp hiện là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ tư và là ngoại ngữ được học nhiều thứ hai tại Việt Nam. Trên thế giới có khoảng 400 triệu người đang theo học.