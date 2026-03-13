Ngày 13-3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã chính thức đưa vào hoạt động chuyên mục "Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội" trên Trang thông tin điện tử của sở tại địa chỉ: https://sxd.danang.gov.vn/web/guest/huong-dan-NOXH.

Chuyên trang hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội là cách làm cụ thể của Sở Xây dựng Đà Nẵng trong việc minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ người dân

Chuyên mục được xây dựng nhằm giúp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật và chính sách của thành phố.

Tại đây, Sở Xây dựng đăng tải các nội dung liên quan đến chính sách nhà ở xã hội như: đối tượng được hưởng chính sách; điều kiện đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội; thông tin các dự án đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký; thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện; cùng các lưu ý quan trọng trong quá trình nộp và xét duyệt hồ sơ.

Toàn bộ thông tin tại chuyên mục được rà soát, cập nhật theo quy định hiện hành, bảo đảm rõ ràng, chính xác và thuận tiện tra cứu, qua đó giúp người dân dễ tiếp cận chính sách an sinh về nhà ở cũng như chuẩn bị hồ sơ khi có nhu cầu.

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại Đà Nẵng là rất lớn

Vướng thủ tục nhà ở xã hội, gửi câu hỏi trực tiếp

Đáng chú ý, trong quá trình tra cứu thông tin, người dân nếu gặp vướng mắc có thể gửi câu hỏi trực tiếp thông qua hệ thống tiếp nhận phản hồi tại chuyên mục.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận, xem xét và trả lời trong ngày (trừ ngày nghỉ) để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho công dân.

Việc ra mắt chuyên mục này, với giao diện được tối ưu cho thiết bị di động, là một giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, giúp người dân tránh tình trạng thiếu thông tin, bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, thu tiền trái quy định nhằm trục lợi – vấn đề từng được báo chí phản ánh thời gian qua. Đồng thời, việc công khai quy trình, thành phần hồ sơ cũng góp phần hạn chế các vướng mắc thủ tục hoặc tình trạng gây khó khăn cho người dân trong quá trình nộp hồ sơ tại các dự án.