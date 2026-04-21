Thời sự Xã hội

Tiếp nhận rồng Nam Mỹ 'khủng' do người dân giao nộp

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một cá thể rồng Nam Mỹ thuộc danh mục quản lý theo Công ước CITES vừa được người dân giao nộp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học

Ngày 21-4, Công an phường Tiến Thành (Lâm Đồng) cho biết đã bàn giao thành công cá thể rồng Nam Mỹ cho lực lượng kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Trước đó, vào chiều 16-4, ông Lê Văn Hai (SN 1957, trú khu phố 7, phường Tiến Thành) đã chủ động liên hệ Công an phường để giao nộp cá thể rồng Nam Mỹ đang nuôi giữ.

Tiếp nhận rồng Nam Mỹ do người dân giao nộp - Ảnh 1.

Người dân tự nguyện giao nộp rồng Nam Mỹ cho công an

Qua xác minh, đây là loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục II của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tiếp nhận rồng Nam Mỹ do người dân giao nộp - Ảnh 2.

Lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã từ cơ sở

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường lập biên bản, hoàn tất các thủ tục theo quy định; đồng thời phối hợp Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ bàn giao để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân được đánh giá là việc làm đáng biểu dương, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và thể hiện hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở trong thời gian qua.

75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép ở TPHCM

75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép ở TPHCM

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 75 con rồng Nam Mỹ bị một người dân nuôi nhốt trái phép.

