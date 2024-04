Tượng V.I.Lê-nin sẽ được đặt tại khu vực trung tâm TP Vinh

Được sự đồng ý về chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đề xuất của tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga), tỉnh Nghệ An sẽ tiếp nhận và đặt tượng V.I.Lê-nin tại vòng xuyến giao giữa đại lộ V.I.Lê-nin với đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I.Lê-nin (22.4.1870 - 22.4.2024).

Được biết, tượng nặng 4,5 tấn, cao 3,6 m, bằng đồng nguyên chất. Tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng xong khuôn viên rộng hơn 1.000 m2, bệ đặt tượng cao 3 m, khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt "V.I.Lê-nin, 1870-1924" ở mặt trước, còn mặt sau khắc dòng chữ "Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga".

Đây là công trình tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Ulyanovsk dành cho nhau. Công trình tượng V.I.Lê-nin tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị, khu vực trung tâm TP Vinh. Hoạt động góp phần gắn kết hơn nữa 2 tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch…

Trước đó, năm 2015, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với tỉnh Ulyanovsk xây dựng công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Khuôn viên xây dựng tượng do tỉnh Ulyanovsk bố trí, tặng cho Nghệ An với diện tích hơn 2.000 m2.

Năm 2017, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền tỉnh Ulyanovsk, TP Ulyanovsk và Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại Ulyanovsk tổ chức khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây.

Tượng đài cao 5 m bằng đồng nguyên chất, được đặt trên bệ cao 3 m; được làm theo nguyên mẫu tượng ở Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An. Vị trí đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là khu vực trung tâm của TP Ulyanovsk, ngay ngã tư, đầu Đại lộ Hồ Chí Minh và nằm trong quần thể Quảng trường Hồ Chí Minh, Trường Trung học Phổ thông Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An và đại diện tỉnh Ulyanovsk (Nga) sẽ tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại TP Vinh (Nghệ An) vào giữa tháng 4 -2024. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thăm và làm việc của chính quyền tỉnh Ulyanovsk với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương xây dựng tượng V.I.Lênin tại TP Vinh, Nghệ An theo đề xuất của tỉnh Ulyanovsk. Sau đó tượng V.I.Lênin đã được tỉnh Ulyanovsk đã đúc tại Nga và chuyển về Nghệ An vào cuối năm 2023.