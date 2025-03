Tiếp sức cho doanh nghiệp TP HCM

Hội nghị do các lãnh đạo thành phố chủ trì; đồng thời có sự tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM (HUBA), các hội ngành nghề của thành phố.

Những điều mắt thấy tai nghe

Trong báo cáo gửi UBND TP HCM về tình hình doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP tháng 2-2025, HUBA cho biết DN đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thật sự khả quan.

Theo khảo sát của HUBA, trong tháng 2, có đến 37% DN thiếu đơn hàng mới; 38% DN phản ánh giá nguyên liệu đầu vào tăng; 50% nhận định nhu cầu tiêu dùng suy giảm; 39% DN thiếu vốn kinh doanh và một số DN phản ánh thuế, phí và các khoản nộp ngân sách cao...

Dù 69,5% số DN được hỏi có doanh thu bán hàng tăng nhưng số giảm cũng chiếm khá cao, tới 30,4%. Trong khi đó, do chi phí đầu vào (nguyên vật liệu, nhân công...) tăng cao nên có tới 39% số DN có lợi nhuận giảm.

Dây chuyền sản xuất trứng gà hồng tại Công ty Cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (Vfood). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ghi nhận, vốn tín dụng và tiếp cận vốn vẫn là một trong những quan tâm hàng đầu của DN. Ngày 5-3, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, chị N.T, đại diện một DN kinh doanh vật liệu xây dựng ở TP HCM, cho biết đang làm thủ tục vay vốn ngắn hạn tại một ngân hàng (NH) cổ phần để kinh doanh. Khoản vay 800 triệu đồng, lãi suất khoảng 6%/năm nhưng để giải ngân, chị phải thế chấp đất ở Long An và nhiều lần đi lại giữa TP HCM và Long An làm thủ tục, thẩm định bất động sản thế chấp.

"Đến ngày giải ngân, bất ngờ nhân viên tín dụng nói khoản vay của tôi phải mua kèm một sim điện thoại số đẹp với giá… 11 triệu đồng. Trong khi trước đó, nhân viên không tư vấn việc này, nếu không mua sim số đẹp sẽ không được giải ngân. Chúng tôi DN nhỏ, vay kinh doanh ngắn hạn mà còn bị làm khó vậy" - chị N.T than.

Tại một hội thảo về sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở TP HCM mới đây, ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm thành phố, cho hay lương thực, thực phẩm là ngành thiết yếu nhưng thực tế, các DN trong ngành chủ yếu là nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ. Khả năng tiếp cận vốn còn có nhiều hạn chế. Vì vậy, các DN luôn mong muốn làm sao để vay được vốn NH và vay vốn lãi suất thấp.

Ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, nêu một thực tế là những ngày qua, giá gạo xuống thấp vì đầu ra hạn chế nhưng nông dân không có vốn để trữ gạo, kìm hãm tình trạng giá rớt. Vì vậy, lãnh đạo VFA kiến nghị ngành NH tạo điều kiện để người dân và DN tiếp cận được vốn, tăng khả năng trữ hàng, từ đó chủ động hơn về giá cả hàng hóa.

"Cần có chính sách ưu tiên cho người dân và DN uy tín khi cho vay, đặc biệt liên quan đến thế chấp bằng tài sản. Thay vì để người dân vay nóng bên ngoài, NH có thể tạo thuận lợi hơn để cho nông dân vay tiền, đẩy mạnh hoạt động cho vay bằng cách chấp nhận việc thế chấp tiền, hàng hóa, hợp đồng… miễn đánh giá được độ uy tín cho các bên vay" - ông Đỗ Hà Nam đề xuất.

Kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ

Cũng theo khảo sát của HUBA, một số công ty trong các ngành da giày, dệt may, xây dựng... khó tuyển dụng lao động phổ thông. Các ngành liên quan đến tài chính, NH, bán lẻ công nghệ, xuất khẩu... lại đang có kế hoạch cắt giảm lao động với số lượng lớn, do kết quả của ứng dụng công nghệ cao...

Đáng chú ý, tình trạng giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh vẫn phổ biến ở một số ngành truyền thống. Chỉ riêng tháng 1-2025, cả nước đã có hơn 52.800 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh (tương đương 1/4 tổng số DN ngừng hoạt động cả năm 2024). Còn tại TP HCM, số DN rút khỏi thị trường trong tháng 1 tăng 14,6% so với cùng kỳ theo số liệu của Cục Thống kê thành phố. Số liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố công bố trong 2 tháng đầu năm cũng cho thấy số DN tham gia vào thị trường giảm 11,9%, trong khi số DN rút lui khỏi thị trường lại tăng 12% so với cùng kỳ.

Để giữ chân DN, khuyến khích thêm nhiều DN mới tham gia thị trường nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HUBA, đề xuất các DN nên kiến nghị gia hạn lâu dài chính sách giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách để phát triển, thu hút, bảo đảm vận hành hiệu quả các nguồn vốn từ các sản phẩm tài chính khác hay kênh khác. Kiến nghị NH có chính sách vay mở rộng, ưu đãi cho các chủ DN gia đình hoặc đơn giản điều kiện vay, thủ tục vay, mục đích vay vốn; hạ thấp biên lợi nhuận (NIM) về 2,5% nhằm giảm thiểu tối đa lãi suất vay vốn.

"Hiệp hội mong chờ sự hỗ trợ của thành phố bằng việc đơn giản hóa hệ thống giấy tờ, thủ tục, hạn chế tới mức thấp nhất các việc ảnh hưởng đến uy tín DN, giúp doanh nhân tự tin đầu tư, kinh doanh. Vấn đề phòng vệ thương mại, khuyến khích người dân và các công sở, dự án công gia tăng sử dụng hàng Việt Nam là các chủ trương cần thực hiện sớm để phục hồi DN nội địa, hướng đến nền kinh tế an toàn, bền vững. Kiến nghị ngành thuế tiếp tục duy trì áp dụng mức thuế GTGT 8% trong cả năm 2025" - ông Nguyễn Phước Hưng nói.

Nhiều DN thông tin thời gian qua, tiêu dùng nội địa có xu hướng chậm lại, mãi lực thị trường tăng chậm, thậm chí một số chợ truyền thống lâm cảnh đìu hiu, trong xu hướng suy giảm mạnh. Do đó, cộng đồng DN kiến nghị thành phố có kế hoạch nâng cấp, cải tạo, xây mới các chợ truyền thống theo hướng hiện đại, văn minh; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh chợ và hỗ trợ tiểu thương tiếp cận, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh.

Liên quan đến tháo gỡ vướng mắc về vốn cho DN, Phó Thống đốc Thường trực NH Nhà nước Đào Minh Tú cho biết với hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 16%, sức sẽ có thêm 2,5 triệu tỉ đồng được cung ứng ra nền kinh tế. Ngành NH sẽ có thêm nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn của các DN. Để tín dụng NH hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, vốn tín dụng sẽ tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; tập trung cho tín dụng tiêu dùng như mua nhà ở xã hội.

5 vấn đề then chốt TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nhận định bản thân các DN cũng cần chủ động, tích cực chuyển đổi kép cả xanh hóa và số hóa. Điều này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp xu thế, và đáp ứng được yêu cầu về xanh hóa, số hóa kể cả trong và ngoài nước, nhất là đối với DN xuất - nhập khẩu. Cần phải quan tâm hơn đến quản trị DN, quản trị rủi ro vì yếu tố này là rất cần thiết trong bối cảnh thế giới nhiều rủi ro, bất định. "DN muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, phải tập trung vào 5 vấn đề then chốt là phát triển nguồn nhân lực, công nghệ - dữ liệu, quản trị, quy trình và sản phẩm - dịch vụ" - TS Lực nói.