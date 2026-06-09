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Thời sự

Tiếp sức nông dân lập mới 5.000 doanh nghiệp

LÊ THÚY

Đến năm 2022, trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã có trên 2.000 hộ đạt mức thu nhập bình quân trên 2 tỉ đồng/năm

Nông dân trong giai đoạn mới không chỉ biết sản xuất những gì mình có, mà phải trở thành người tổ chức sản xuất, nhà kinh doanh nông nghiệp và là chủ thể của đổi mới sáng tạo

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể từ ngày 7 đến 8-6-2026 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước; đồng thời là cơ hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Lấy nông dân làm chủ thể

Đại hội có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Về dự Đại hội với gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nhấn mạnh, Đại hội lần thứ IX của Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong thời điểm đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái tuần hoàn theo chuỗi giá trị, hiệu quả cao; đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới.

Để đáp ứng được những yêu cầu này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, bảo đảm tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Tham luận tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Hoàng Trung, nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi nông dân không chỉ biết sản xuất những gì mình có, mà phải có tư duy kinh tế, phải trở thành người tổ chức sản xuất, nhà kinh doanh nông nghiệp và là chủ thể của đổi mới sáng tạo.

Tiếp sức nông dân lập mới 5.000 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 81 ủy viên, ra mắt nhận nhiệm vụ Ảnh: B.T.C

Tăng cường đào tạo, hỗ trợ vốn

Đại hội đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt trong đó vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp. Chia sẻ về mục tiêu này, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết đây là một trong những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới. Cơ sở để Hội Nông dân Việt Nam đề ra mục tiêu này xuất phát từ thực tiễn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện, cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hằng năm, Hội tổ chức chương trình tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, qua đó phát hiện nhiều nông dân có năng lực sản xuất, kinh doanh nổi trội nhưng vẫn đang hoạt động dưới hình thức hộ cá thể.

Qua tổng kết thực tiễn cho thấy, số lượng hộ nông dân có doanh thu từ 2 tỉ đồng/năm trở lên đang tăng nhanh qua từng giai đoạn. Đến năm 2022, trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã có trên 2.000 hộ đạt mức thu nhập bình quân trên 2 tỉ đồng/năm. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp trong tương lai.

Để thực hiện mục tiêu này, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ như tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hỗ trợ tiếp cận vốn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Ngoài ra, Hội cũng đang tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và các đơn vị cung ứng dịch vụ số để hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 

Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ mới tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên; dư nợ ủy thác với các ngân hàng phấn đấu đạt 200.000 tỉ đồng; có ít nhất 70% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số; trên 95% hộ hội viên có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm...


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