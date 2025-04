Tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để TP HCM vững tiến

TP HCM đang đứng trước bước ngoặt lịch sử

Dẫn chứng về những thành tựu của TP HCM trong 50 qua, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết kinh tế - xã hội của TP HCM liên tục phát triển, giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Đến cuối năm 2024, quy mô nền kinh tế thành phố đạt khoảng 1,78 triệu tỉ đồng. Đời sống nhân dân liên tục được cải thiện, nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt hơn 7.700 USD/năm, hướng tới 8.500 USD/năm vào cuối năm 2025.

Những lĩnh vực xã hội được quan tâm, các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố được nâng lên. Quốc phòng, an ninh và trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Tiếp tục giữ vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết TP HCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt lịch sử. Theo đó, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp xếp tinh gọn cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương sẽ tạo ra thế và lực mới để phát triển thành phố, phát triển đất nước. Song song đó là sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhất là thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.