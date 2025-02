Tiếp tục điều tra việc cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận 1,5 tỉ đồng từ doanh nghiệp điện

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao cáo buộc bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, đã nhận tiền từ Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (Công ty Trung Nam Thuận Nam).

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khi chưa bị khởi tố. Ảnh: S.T.

Theo cáo buộc, trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, Nguyễn Tâm Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Trung Nam Thuận Nam, đã nhiều lần đến gặp ông Vượng và thư ký của ông này. Mục đích của ông Nguyễn Tâm Thịnh là để xin cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 US cents.

Cáo trạng VKSND thể hiện cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khai mỗi lần gặp mặt, ông Thịnh và nhân viên đều gửi quà. Trong đó có 6 lần, mỗi lần 100 triệu đồng; một lần 200 triệu đồng; tổng 800 triệu đồng để cảm ơn.

Ngày 3-11-2020, sau khi dự án được vào vận hành thương mại, ông Thịnh đã đến gặp và gửi cho bị can Hoàng Quốc Vượng một túi quà, bên trong có 500 triệu đồng. Ngoài ra, vào thời điểm năm 2018, khi cựu thứ trưởng Bộ Công thương chủ trì Đoàn kiểm tra tiến độ các dự án theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, ông Nguyễn Tâm Thịnh cũng đưa cho bị can Hoàng Quốc Vượng 200 triệu đồng để làm quà. Như vậy, tổng số tiền cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khai đã nhận của Công ty Trung Nam Thuận Nam là 1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Thịnh không thừa nhận về việc đưa tiền.

VKSND cũng xác định từ ngày 31-8-2018 đến tháng 4-2020, ông Nguyễn Tâm Thịnh cũng đã nhiều lần đến trụ sở Bộ Công Thương để gặp bị can Hoàng Quốc Vượng và thư ký của bị can này.

Theo cáo trạng, trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định số 13, ông Nguyễn Tâm Thịnh cũng gặp cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim, nhằm xin cho dự án được bổ sung quy hoạch nhanh để kịp hưởng giá điện ưu đãi. Ông Thịnh cũng nhiều lần đến gặp ông Kim để thúc giục đẩy nhanh tiến độ, giải quyết nhanh hồ sơ quy hoạch của Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam.

VKSND Tối cao xác định trong một số lần, Thịnh đã biếu quà cho ông Kim là chai rượu Chivas 25, kèm hộp yến sào.

Theo cơ quan tố tụng, theo lời khai của bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng, đã nhận số tiền 1,5, tỉ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Trung Nam Thuận Nam, và nhân viên của ông Thịnh. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa thu thập được đầy đủ tài liệu để chứng minh và kết luận, nên Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung trên để tiếp tục điều tra làm rõ ở giai đoạn sau.

Theo cáo buộc, bị can Hoàng Quốc Vượng cùng các đồng phạm đã có sai phạm để dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 US cents/kWh. Qua đó, hành vi của cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổng cộng hơn 1.043 tỉ đồng.