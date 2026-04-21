Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chiều tối 20-4 đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội (QH) khóa XVI là người dân tộc thiểu số.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi. Trong đó, đội ngũ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số là lực lượng trực tiếp góp phần chuyển hóa chủ trương thành chính sách và giám sát việc thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Ảnh: TTXVN

Xác định rõ vai trò của đội ngũ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; chủ động phản ánh những vướng mắc từ cơ sở, đề xuất những chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng cộng đồng dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH và các đại biểu QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn khẳng định QH sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp theo hướng thực chất, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc của QH, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của đại biểu QH là người dân tộc thiểu số.



