Sáng 17-9, tại TP Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội).

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Vũ Đức Tú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết Đại hội sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội từ chiều 23 đến ngày 24-9 với 299 đại biểu được triệu tập và khoảng 100 khách mời. Đại hội xác định chủ đề là "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra". Phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần bảo đảm tính khả thi, cụ thể, xác định rõ lộ trình, rõ người, rõ việc, Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được xây dựng trên cơ sở dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và dự thảo Chương trình hành động trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết công tác xây dựng Văn kiện Đại hội được Ban Chấp hành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất.



