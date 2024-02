Tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sáng 20-2, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, cho biết tính đến cuối năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,71% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, bước sang tháng 1-2024, tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6% so với cuối năm 2023.



Tín dụng giảm trong tháng đầu năm

Lãnh đạo một số ngân hàng thương mại đã phân tích những nguyên nhân tín dụng giảm trong tháng đầu năm: Cầu tín dụng của nền kinh tế giảm do cầu đầu tư, sản xuất - kinh doanh giảm; một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý; quy luật mùa vụ…

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank, cho biết với đặc thù dư nợ cá nhân là chính (chiếm 70%), thường cuối năm tín dụng tăng trưởng rất nhanh và đầu năm giảm. "Từ đầu năm chúng tôi giảm hơn 1% nhưng bắt đầu từ ngày 15-1 tăng trưởng trở lại, đến nay đạt gần 1%. Doanh số cho vay tháng 1 đạt 276.000 tỉ đồng" - ông Vượng nêu. Tổng giám đốc Agribank cũng cho rằng "cho vay không có vướng mắc gì về mặt chỉ tiêu, lãi suất, nguồn vốn… Vướng mắc là có khách hàng để cho vay hay không?".

Còn theo ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV, tổng dư nợ của toàn hệ thống BIDV đến hết tháng 1-2024 đạt 1,725 triệu tỉ đồng, giảm hơn 25.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 1,25% so với cuối năm 2023, đây là mức giảm thường lệ như những năm trước. Nguyên nhân chính cho việc giảm tín dụng là do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế năm 2024 dự kiến còn chậm và gặp nhiều khó khăn thách thức. Các động lực tăng trưởng kinh tế như xuất khẩu, tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, đầu tư tư nhân chậm, hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn như vướng mắc về pháp lý, môi trường kinh doanh, chi phí logistics tăng lên do chiến tranh, trong khi thị trường đầu ra còn khó khăn.

Ông Trần Long cũng phân tích số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong tháng 1-2024 tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng số DN tạm ngưng kinh doanh tăng 25% so với cùng kỳ. Năng lực tài chính của DN bị giảm sút, khả năng chịu đựng yếu, cũng như nhiều DN lớn trong lĩnh vực xăng dầu, điện đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý dẫn đến quy mô nợ xấu gia tăng và tỉ lệ bao trùm nợ xấu tại các ngân hàng giảm, các khoản nợ cơ cấu theo Thông tư 02 đến hạn trong năm 2024 và 2025, nên áp lực giảm nợ khi đến hạn sẽ rất lớn.

Tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cấp vốn cho các lĩnh vực ưu tiên

Hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

Lắng nghe ý kiến, đề xuất của các đơn vị trong ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đã nêu rõ những định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024.

Lãnh đạo NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Trong đó, tiếp tục ưu tiên cân đối nguồn vốn các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, DN nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao).

Đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS): Tiếp tục rà soát, phân loại các dự án BĐS để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp đối với DN, dự án BĐS đủ điều kiện, đặc biệt là các DN có dự án BĐS đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với thu nhập của người lao động. Chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn về nhà ở; đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ...

Đối với lĩnh vực BOT, BT giao thông: Tiếp tục theo dõi tình hình cấp tín dụng đối với các dự án cũ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến cấp tín dụng đối với các dự án này. Đối với các dự án mới, ngân hàng chủ động tiếp cận thông tin, xem xét, quyết định cho vay trên cơ sở thẩm định hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định của pháp luật.

Ngành ngân hàng tập trung vốn nguồn lực để tài trợ vốn cho các ngành, lĩnh vực kinh tế xanh. "Tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng... Tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế" - Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Báo cáo việc công khai lãi suất cho vay bình quân Đến ngày 31-1, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm; lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm lần lượt khoảng 0,15%/năm và 0,25%/năm so với cuối năm 2023. NHNN đã có công văn yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo tình hình công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân... Lãnh đạo nhiều ngân hàng nêu lên một số khó khăn và kiến nghị chỉ công bố lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân, còn với khách hàng DN thì không nên công bố.