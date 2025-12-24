HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tiếp tục hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Quỹ học bổng Vừ A Dính thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa đối với những người ngày đêm canh giữ biên giới, hải đảo

Sáng 24-12, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Ban Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức họp báo về chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" năm 2026. 

2 dấu mốc

Tham dự buổi họp báo có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

- Ảnh 1.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại buổi họp báo

Chai sẻ tại đây, bà Trương Mỹ Hoa cho biết chỉ còn 2 tháng nữa Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ tròn 27 tuổi, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" sẽ kỷ niệm 12 năm thành lập. 

Quỹ học bổng Vừ A Dính không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là công việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người ngày đêm canh giữ biên giới, hải đảo.

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành của các nhà tài trợ đã kiên trì, tự nguyện ủng hộ cho Quỹ học bổng và CLB. Qua đó, hỗ trợ, đào tạo nhân lực cho các vùng biên cương, hải đảo xa xôi.

- Ảnh 2.

Các đơn vị ký kết tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"

Một năm nhiều ý nghĩa

Ngày 3-1-2026, tại Nhà hát Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" năm 2026.

Chương trình tổ chức nhằm tổng kết một năm hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể; trao học bổng cho học sinh, sinh viên. Cạnh đó, tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Trong năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao trực tiếp 6.714 suất học bổng Vừ A Dính và CLB cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, con cán bộ - công nhân viên Quốc phòng, các em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng. 

Trao tặng quà Xuân yêu thương cho các học sinh vùng cao và hải đảo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá 2 tỉ đồng; các dự án đầu tư theo chiều sâu như Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Thắp sáng tương lai, Hỗ trợ sinh viên vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân...

Kết thúc năm học 2024-2025, tất cả học sinh, sinh viên của các dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ học bổng Vừ A Dính đón nhận rất nhiều tin vui từ kết quả học tập và rèn luyện. 

Trong năm qua, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. 

Chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 3-1-2026 trên kênh HTV9.

Trong đó có tổ chức họp mặt hội viên ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và các tỉnh miền Tây; tổ chức chuyến đi thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa; vận động hơn 4 tỉ đồng để thực hiện công tác hậu phương quân đội.

Cũng trong năm 2025, CLB kết nạp thêm 16 hội viên tập thể, 412 hội viên cá nhân, nâng tổng số hội viên của CLB là 187 hội viên tập thể và 5614 hội viên cá nhân.

Trong đợt bão lũ vừa qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao 1020 suất học bổng và 1020 phần quà đến học sinh ở các tỉnh bị thiệt hại nặng nề với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng.


