Tiếp tục mở rộng các thị trường mới

Ngày 10-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thứ 4 của Thường trực Chính phủ để thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Tổng Bí thư Tô Lâm về việc ứng phó chủ động, kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Cuộc họp đánh giá cao phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của Việt Nam, thể hiện qua việc Mỹ đồng ý đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng nhằm giảm thâm hụt thương mại song phương. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh cần đặt vấn đề thuế quan Mỹ trong bối cảnh tổng thể phát triển đất nước và quan hệ quốc tế, bảo đảm không ảnh hưởng đến 17 hiệp định thương mại tự do (FTA). Thủ tướng yêu cầu xử lý vấn đề này không làm xáo trộn các quan hệ đối tác khác, đồng thời coi đây là cơ hội tái cấu trúc kinh tế theo hướng xanh, số hóa và bền vững. Thủ tướng lưu ý không để xảy ra thất nghiệp; đồng thời rà soát các ngành chịu ảnh hưởng như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản để thiết kế chính sách hỗ trợ trọng tâm, chuẩn xác. Về xuất khẩu hàng hóa, Thủ tướng chỉ đạo khai thác hiệu quả 17 FTA hiện có, mở rộng thị trường mới như Trung Đông, Nam Á, Nam Mỹ; đồng thời giải quyết các vấn đề Mỹ quan tâm như xuất xứ hàng hóa, hàng rào phi thuế quan và sở hữu trí tuệ. Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy trao đổi thương mại với Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như máy bay, khí LNG và quốc phòng, song song với kích cầu tiêu dùng nội địa. Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương thành lập đoàn đàm phán với Mỹ ngay trong ngày 11-4, do Bộ trưởng làm trưởng đoàn, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc ứng phó hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Mỹ. Ảnh: NHẬT BẮC

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa: giảm lãi suất, giãn hoãn nợ, đẩy nhanh hoàn thuế VAT, miễn giảm thuế, phí và giải ngân đầu tư công để giải phóng nguồn lực. Thủ tướng nhấn mạnh cắt giảm 30% thủ tục hành chính, chi phí kinh doanh và điều kiện kinh doanh trong năm 2025; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng với tình hình mới.