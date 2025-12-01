HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Minh Khôi (TP HCM)

Theo Hướng dẫn số 42, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng là cuộc họp quan trọng nhất

Ngay sau Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư khóa XIII "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới", Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28-10-2025 (Hướng dẫn 42) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo Hướng dẫn số 42, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng là cuộc họp quan trọng nhất; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Chi ủy (bí thư hoặc phó bí thư nơi không có chi ủy) phải chuẩn bị tốt và đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, hình thức sinh hoạt theo đúng chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Ảnh 1.

Một buổi sinh hoạt chi bộ Đảng tại Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (phường Tân Sơn Hòa, TP HCM). Ảnh: HỒNG ĐÀO

Hướng dẫn số 42 cũng quán triệt tuyệt đối không được họp chi bộ kết hợp với các cuộc họp khác. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm thì có thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ trước, sinh hoạt chuyên đề sau hoặc ngược lại.

Thời lượng sinh hoạt chi bộ cũng phải bảo đảm tối thiểu 90 phút. Trong tháng, có sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ thường kỳ cùng một buổi, thời gian sinh hoạt tối thiểu là 120 phút (đối với chi bộ có ít đảng viên, cấp ủy có thẩm quyền căn cứ số lượng đảng viên, loại hình chi bộ để quy định cụ thể thời lượng sinh hoạt bảo đảm sinh hoạt chi bộ có chất lượng).

Trong bối cảnh công tác xây dựng Đảng ngày càng được đẩy mạnh, Hướng dẫn số 42 chính là cẩm nang để các cấp ủy làm tốt hơn nữa đối với mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


