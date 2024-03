Tiếp tục phát hiện 26 kg nghi ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Công an huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện trên 26 kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển ở huyện đảo Lý Sơn.



Sáng 10-3, anh Nguyễn Văn Được (32 tuổi; ngụ thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp 2 gói nylon màu xám được gói cẩn thận nghi là ma túy, do anh phát hiện trong lúc đi bắt ốc tại bờ biển thôn Đông, xã An Hải).

26kg nghi ma túy vừa được phát hiện ở bờ biển Lý Sơn. Ảnh: T.S

Công an huyện Lý Sơn đã lập biên bản tiếp nhận 2 gói nghi là ma túy (trọng lượng khoảng 2.2 kg). Đồng thời, Công an huyện Lý Sơn triển khai lực lượng đến hiện trường nơi ông Được nhặt được 2 gói nghi ma túy nói trên.

Qua tìm kiếm, Công an huyện Lý Sơn phát hiện 1 bao da màu đen, kiểm tra bên trong bao da có 22 gói cũng được gói cẩn thận, có khối lượng khoảng 26 kg.

Hiện Công an huyện Lý Sơn đã tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, niêm phong tang vật. Đồng thời sẽ gửi các gói nghi ma túy để giám định.

Trước đó, chiều 8-3, một người dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cũng phát hiện 4 kg ma túy (loại cocain) và giao nộp cho cơ quan chức năng. Tính từ đầu năm đến nay, người dân đã 7 lần phát hiện ma túy (loại cocain) dạt vào bờ biển Quảng Ngãi, với tổng trọng lượng hơn 300 kg.

Các bánh cocain được gói cẩn thận, chống thấm nước. Các túi dạt vào bờ biển còn khá mới, không có các loài sinh vật biển bám vào. Điều này cho thấy số cocain mới rơi xuống biển trong thời gian gần đây.

Theo nhận định, số ma túy này có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thường sử dụng đường biển để vận chuyển ma túy đến các nước khác.