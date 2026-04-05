Tiết lộ nhiệm vụ kịch tính giải cứu sĩ quan Mỹ tại Iran

Theo báo cáo, thành viên phi hành đoàn mất tích nói trên đã được tìm thấy vào đêm 4-4 ở Iran. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ đối mặt cuộc đọ súng ác liệt với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trước đó, Iran đã treo một khoản tiền thưởng lớn cho tính mạng của các quân nhân Mỹ, dẫn đến hai ngày giao tranh dữ dội ngay trong vùng kiểm soát của Iran.

Hình ảnh cho thấy xác máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi. Ảnh: X

Trong khi đó, 3 quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu thành công thành viên phi hành đoàn thứ hai nói trên.

Một quan chức cho biết thành viên phi hành đoàn này, vốn là sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí, đã bị thương sau khi phóng ghế thoát hiểm khỏi máy bay vào hôm 3-4. Tuy nhiên, người này vẫn có thể đi lại và đã lẩn trốn sự truy bắt trên vùng núi trong hơn một ngày.

Một quan chức khác cho biết chiến dịch giải cứu hôm 4-4 được thực hiện bởi một đơn vị biệt kích chuyên biệt với sự yểm trợ trên không mạnh mẽ, lực lượng Mỹ đã bắn trả dữ dội và tất cả binh sĩ đã rút khỏi Iran.

Theo hai nguồn tin, phi công F-15 và sĩ quan phụ trách điều khiển hệ thống vũ khí đều liên lạc được với nhau qua hệ thống liên lạc sau khi phóng ghế thoát hiểm hôm 3-4.

Phi công được giải cứu vài giờ sau khi máy bay bị bắn rơi. Trong chiến dịch giải cứu đó, Iran đã tấn công một máy bay trực thăng Blackhawk của Mỹ, làm bị thương một số thành viên phi hành đoàn nhưng chiếc trực thăng vẫn có thể tiếp tục bay.

Phải mất hơn một ngày để xác định vị trí và giải cứu sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với tờ Axios rằng trước khi xác định vị trí của sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã phát động một chiến dịch đánh lừa bằng cách tung tin đồn trong nội bộ Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy sĩ quan này và đang cố gắng đưa ra ngoài bằng đường bộ.

Cùng lúc đó, CIA đã sử dụng "khả năng đặc biệt" để tìm kiếm sĩ quan này. Quan chức này nhận định: "Đó thực sự là một cuộc mò kim đáy biển. Một người Mỹ ẩn mình trong một khe núi thì gần như tàng hình nếu không có các nghiệp vụ của CIA".

CIA đã chia sẻ vị trí chính xác của sĩ quan nói trên với Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ, Nhà Trắng và Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một nhiệm vụ giải cứu ngay lập tức.

Theo hai quan chức Mỹ, lực lượng IRGC của Iran cũng đã được điều động đến khu vực này nhằm ngăn chặn cuộc giải cứu. Các nguồn tin cho biết tiêm kích của Không quân Mỹ đã tấn công ực lượng Iran để chặn đường tiến quân của họ.

Tổng thống Donald Trump cùng các thành viên cấp cao trong đội ngũ của ông đã theo dõi sát sao chiến dịch giải cứu từ Phòng Tình huống tại Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump xác nhận về cuộc giải cứu trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Trước đó, chiếc máy bay chiến đấu F-15E nói trên bị bắn hạ ngay sau khi một chiếc máy bay chiến đấu A-10 Warthog của Mỹ cũng bị lực lượng Iran bắn rơi trong một ngày giao tranh hỗn loạn. Đây là những chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo tờ Daily Mail, giao tranh dữ dội đã diễn ra tại TP Dehdasht - nơi máy bay bị bắn hạ hai ngày trước đó. Đã có báo cáo về thương vong trong khi các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những vụ nổ liên tiếp xảy ra trên không phận Iran.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã tiêu diệt một số lãnh đạo quân sự của Iran, đồng thời chia sẻ đoạn video dường như cho thấy một cuộc không kích đã tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của IRGC.