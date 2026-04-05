HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tiết lộ nhiệm vụ kịch tính giải cứu sĩ quan Mỹ tại Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Sĩ quan không quân Mỹ thứ hai trên chiếc F-15E bị bắn rơi ở không phận Iran đã được giải cứu trong cuộc chiến khốc liệt.

Theo báo cáo, thành viên phi hành đoàn mất tích nói trên đã được tìm thấy vào đêm 4-4 ở Iran. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ đối mặt cuộc đọ súng ác liệt với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trước đó, Iran đã treo một khoản tiền thưởng lớn cho tính mạng của các quân nhân Mỹ, dẫn đến hai ngày giao tranh dữ dội ngay trong vùng kiểm soát của Iran.

Tiết lộ phi vụ “không tưởng” giải cứu sĩ quan Mỹ tại Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy xác máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi. Ảnh: X

Trong khi đó, 3 quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu thành công thành viên phi hành đoàn thứ hai nói trên. 

Một quan chức cho biết thành viên phi hành đoàn này, vốn là sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí, đã bị thương sau khi phóng ghế thoát hiểm khỏi máy bay vào hôm 3-4. Tuy nhiên, người này vẫn có thể đi lại và đã lẩn trốn sự truy bắt trên vùng núi trong hơn một ngày.

Một quan chức khác cho biết chiến dịch giải cứu hôm 4-4 được thực hiện bởi một đơn vị biệt kích chuyên biệt với sự yểm trợ trên không mạnh mẽ, lực lượng Mỹ đã bắn trả dữ dội và tất cả binh sĩ đã rút khỏi Iran. 

Theo hai nguồn tin, phi công F-15 và sĩ quan phụ trách điều khiển hệ thống vũ khí đều liên lạc được với nhau qua hệ thống liên lạc sau khi phóng ghế thoát hiểm hôm 3-4.

Phi công được giải cứu vài giờ sau khi máy bay bị bắn rơi. Trong chiến dịch giải cứu đó, Iran đã tấn công một máy bay trực thăng Blackhawk của Mỹ, làm bị thương một số thành viên phi hành đoàn nhưng chiếc trực thăng vẫn có thể tiếp tục bay. 

Phải mất hơn một ngày để xác định vị trí và giải cứu sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với tờ Axios rằng trước khi xác định vị trí của sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã phát động một chiến dịch đánh lừa bằng cách tung tin đồn trong nội bộ Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy sĩ quan này và đang cố gắng đưa ra ngoài bằng đường bộ.

Cùng lúc đó, CIA đã sử dụng "khả năng đặc biệt" để tìm kiếm sĩ quan này. Quan chức này nhận định: "Đó thực sự là một cuộc mò kim đáy biển. Một người Mỹ ẩn mình trong một khe núi thì gần như tàng hình nếu không có các nghiệp vụ của CIA".

CIA đã chia sẻ vị trí chính xác của sĩ quan nói trên với Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ, Nhà Trắng và Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một nhiệm vụ giải cứu ngay lập tức. 

Theo hai quan chức Mỹ, lực lượng IRGC của Iran cũng đã được điều động đến khu vực này nhằm ngăn chặn cuộc giải cứu. Các nguồn tin cho biết tiêm kích của Không quân Mỹ đã tấn công ực lượng Iran để chặn đường tiến quân của họ.

Tổng thống Donald Trump cùng các thành viên cấp cao trong đội ngũ của ông đã theo dõi sát sao chiến dịch giải cứu từ Phòng Tình huống tại Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump xác nhận về cuộc giải cứu trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Trước đó, chiếc máy bay chiến đấu F-15E nói trên bị bắn hạ ngay sau khi một chiếc máy bay chiến đấu A-10 Warthog của Mỹ cũng bị lực lượng Iran bắn rơi trong một ngày giao tranh hỗn loạn. Đây là những chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo tờ Daily Mail, giao tranh dữ dội đã diễn ra tại TP Dehdasht - nơi máy bay bị bắn hạ hai ngày trước đó. Đã có báo cáo về thương vong trong khi các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những vụ nổ liên tiếp xảy ra trên không phận Iran.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã tiêu diệt một số lãnh đạo quân sự của Iran, đồng thời chia sẻ đoạn video dường như cho thấy một cuộc không kích đã tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của IRGC.

Tin liên quan

Bắn hạ nhiều máy bay Mỹ, phòng không Iran lợi hại thế nào?

Bắn hạ nhiều máy bay Mỹ, phòng không Iran lợi hại thế nào?
(NLĐO) – Iran tổ chức hệ thống phòng không gồm nhiều tầng có khả năng kết hợp năng lực đánh chặn tầm xa, tầm trung và tầm ngắn.

(NLĐO) – Theo vài phương tiện truyền thông, một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ - Israel phối hợp đã đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược trên khắp Iran.

Tổng thống Donald Trump đe dọa "địa ngục ập xuống" Iran sau 48 giờ nữa
(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã cho Iran 10 ngày để đạt thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz, nhưng "thời gian đang cạn dần".

Donald Trump giải cứu phi công Iran máy bay chiến đấu F-15E
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo