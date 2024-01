“Tiết lộ sốc” về trẻ em bị quấy rối mỗi ngày trên Facebook

Con số "gây sốc" nói trên được báo Anh The Guardian dẫn tài liệu nội bộ của Meta. Tài liệu bao gồm một số cáo buộc đối với Meta, dựa trên thông tin Văn phòng Tổng chưởng lý bang New Mexico (Mỹ) nhận được từ các nhân viên Meta và thông tin trao đổi giữa họ. Đây là một phần bằng chứng mà Tổng chưởng lý New Mexico Raúl Torrez đưa ra khi kiện hãng Meta ngày 5-12-2023.

Đáng chú ý, một tài liệu của Meta đã ước tính khoảng 100.000 trẻ em sử dụng Facebook và Instagram bị quấy rối tình dục mỗi ngày. Họ không chỉ bị quấy rối bởi những bình luận "khiếm nhã" mà còn nhận được cả bằng hình ảnh "nhạy cảm" từ người dùng khác.

"Dù hãng Meta biết về các nội dung gây hại trên các nền tảng của mình nhưng không có biện pháp ngăn chặn triệt để" – tài liệu lưu ý.

Nhiều trẻ vị thành niên bị quấy rối tình dục khi sử dụng Facebook. Ảnh minh hoạ: Shuterstock

Tài liệu cũng đề cập tới sự cố với cô con gái 12 tuổi của một giám đốc Apple bị gạ gẫm qua Instagram Direct - trình nhắn tin của Instagram vào năm 2020.

Một nhân viên Meta khi đó tỏ ra lo lắng vì có liên quan đến Apple. "Đây là điều khiến Apple tức giận đến mức đe dọa loại chúng ta khỏi App Store" - nhân viên này nói.

Chưa hết, một slide thuyết trình nội bộ của Meta năm 2021 về an toàn trẻ em cũng cho thấy công ty "chưa đầu tư đủ vào hoạt động kiểm soát nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên trên Instagram, nhất là bình luận khiêu dâm do chính trẻ vị thành niên đăng. Đây không chỉ là trải nghiệm tồi tệ đối với người dùng thông thường mà còn là cơ hội để kẻ xấu xác định và kết nối với nhau".

Tài liệu nội bộ cũng nêu bật mối lo ngại của nhân viên Meta về sự an toàn của trẻ vị thành niên khi một giám đốc nói rằng việc chăm sóc trẻ em trên nền tảng "không đáng kể".

Meta có vẻ cũng đã nhận thức được vấn đề "có thể tạo tác động không mong muốn cho trẻ em, gồm video nhạy cảm mà cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể tiếp cận.

Đáp lại thông tin trên, đại diện Meta cho biết: "Chúng tôi muốn thanh thiếu niên có trải nghiệm trực tuyến an toàn, phù hợp với lứa tuổi. Công ty đã dành một thập kỷ để giải quyết những vấn đề trên, đồng thời tuyển dụng những người đã cống hiến sự nghiệp của mình để giữ cho trẻ an toàn trên môi trường trực tuyến".

Đại diện của Meta cũng nhấn mạnh: "Tài liệu trên đã mô tả sai công việc của chúng tôi bằng cách sử dụng các trích dẫn có chủ ý".

Meta từng nhiều lần bị kiện vì hai nền tảng Facebook và Instagram gây hại đến trẻ vị thành niên.

Dự kiến tới cuối tháng 1 này, Giám đốc điều hành (CEO) Meta Zuckerberg cùng CEO của Snap,Discord, TikTok và X phải giải trình trước Thượng viện Mỹ về sự an toàn của trẻ em trên các nền tảng của mình.