Giải trí

"Tiểu Vương Phi" liên tục xin lỗi đàn anh vì "Lý Bạch"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ trẻ Thiện Y Thuần, được gọi là "Tiểu Vương Phi", xin lỗi nam ca sĩ, nhạc sĩ Lý Vinh Hạo vì vấn đề vi phạm bản quyền ca khúc "Lý Bạch"

"Tiểu Vương Phi" hát bất chấp nhạc cải biên ca khúc đình đám của Lý Vinh Hạo mà không được phép

Thiện Y Thuần và Lý Vinh Hạo trở thành tâm điểm thu hút chú ý của công chúng Trung Quốc sau khi Lý Vinh Hạo đăng tâm thư dài tố cáo nữ ca sĩ trẻ hát ca khúc "Lý Bạch" bản cải biên trong đêm nhạc riêng mà không có giấy phép.

Theo Lý Vinh Hạo, Thiên Y Thuần đã hát bài "Lý Bạch" ở concert tại Thâm Quyến tối 28-3 dù trước đó công ty anh đã gửi email từ chối bán bản quyền ca khúc. Việc cố tình hát ca khúc không được phép trong concert thương mại, thu phí là hành vi vi phạm trắng trợn luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả.

"Tiểu Vương Phi" liên tục xin lỗi đàn anh vì "Lý Bạch" - Ảnh 1.

Thiện Y Thuần xin lỗi đàn anh

"Tiểu Vương Phi" liên tục xin lỗi đàn anh vì "Lý Bạch" - Ảnh 2.

Lý Vinh Hạo tố thẳng cô trên trang weibo cá nhân

"Tôi mong em đừng nói rằng mình không biết, rằng tất cả đều do công ty làm bởi điều đó không phù hợp với thái độ "thì sao nào, có thể làm gì tôi chứ?" của em. Em cũng đừng rơi nước mắt trong buổi biểu diễn tối nay để tìm kiếm sự cảm thông. Dù sao, ngay từ khoảnh khắc em nghĩ mình có thể xâm phạm bản quyền, em đã rất tự tin rồi - hãy thể hiện sự tự tin đó đi. Tất nhiên, nếu em muốn nói như vậy thì cũng được, đó là quyền của em. Tất cả những điều này cũng chỉ là lời khuyên của tôi.

Chỉ trong vài năm, từ một cô gái nhỏ đứng trên sân khấu sợ hãi đến mức bật khóc, đến hành động cố tình vi phạm bản quyền ngày hôm qua, tất cả những điều này thật khiến người ta khó chịu" - Lý Vinh Hạo nhắn nhủ Thiện Y Thuần.

Ca khúc "Lý Bạch" do Lý Vinh Hạo sáng tác

Thiện Y Thuần hát bản cải biên do ê-kíp cô thực hiện

Ngay sau đó, Thiện Y Thuần lên tiếng xin lỗi Lý Vinh Hạo. Rạng sáng 30-3, cô lại đăng tiếp bài xin lỗi lên trang cá nhân cho biết đã hát ca khúc trong concert dù tác giả chưa đồng ý, gây tổn hại đến Lý Vinh Hạo, phản bội lòng tin khán giả.

Cô tuyên bố không sử dụng hình ảnh, ca từ liên quan ca khúc "Lý Bạch", hứa hẹn sẽ trả tiền tác quyền, bồi thường sau vụ việc. Cô cũng kêu gọi người hâm mộ không công kích Lý Vinh Hạo. Công ty của Thiện Y Thuần cũng lên tiếng xin lỗi.

Lý Vinh Hạo tạm dừng ồn ào nhưng bảo lưu quyền khởi kiện

Lý Vinh Hạo cho biết: "Từ giờ trở đi, nếu vấn đề này không leo thang thêm và không có sự bôi nhọ, phỉ báng ác ý nhắm vào tôi hoặc gia đình tôi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Tôi hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nhưng bảo lưu quyền khởi kiện dựa trên dư luận mạng.

Về vấn đề bồi thường, tôi có thể nói với em và mọi người ở đây rằng tôi không cần. Nếu tôi muốn tiền, đã ủy quyền cho em ngay từ đầu, như vậy chẳng phải hợp pháp hơn sao? Tại sao lại phải làm ầm ĩ như vậy?".

"Tiểu Vương Phi" liên tục xin lỗi đàn anh vì "Lý Bạch" - Ảnh 3.

Lý Vinh Hạo là ca sĩ, nhạc sĩ danh tiếng, chồng ca sĩ Dương Thừa Lâm

"Tiểu Vương Phi" liên tục xin lỗi đàn anh vì "Lý Bạch" - Ảnh 4.

Trước đó, trong chương trình truyền hình tranh tài ca hát, Thiện Y Thuần từng cải biên ca khúc "Lý Bạch" do Lý Vinh Hạo sáng tác. Phần cải biên gây tranh cãi dữ dội với nhiều lời chê nhưng cũng tạo được độ lan tỏa mạnh trong giới trẻ. Khi đó, Lý Vinh Hạo không lên tiếng nhưng anh không chấp nhận được ca khúc của mình bị cải biên và mang ra trình diễn tại một concert thương mại, thu tiền từ khán giả.

Thiện Y Thuần lẫn Lý Vinh Hạo đều là gương mặt nổi tiếng trên nhạc đàn Trung Quốc. Thiện Y Thuần chỉ mới 24 tuổi, thuộc thế hệ trẻ, được nhiều lời khen ngợi nhờ chất giọng đẹp bẩm sinh. Con đường phát triển của cô thuận lợi, được người hâm mộ tôn vinh là "Tiểu Vương Phi".

Đỗ Nhật Hoàng "Mưa đỏ" đăng tâm thư xin lỗi

(NLĐO) - Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nổi tiếng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ", đăng tâm thư xin lỗi về bài đăng và các bình luận quá khứ.

Mỹ nam "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" xin lỗi, nộp thêm thuế

(NLĐO) - Nam diễn viên Kim Seon-ho, nam chính phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" cúi đầu xin lỗi và đưa ra hướng xử lý trước nghi vấn trốn thuế.

Cha Eun-woo công khai xin lỗi bê bối trốn thuế "khủng"

(NLĐO) - Cha Eun-woo công khai xin lỗi, lý giải vài nghi vấn xoay quanh bê bối trốn thuế lên đến 20 tỉ won (hơn 363 tỉ đồng).

