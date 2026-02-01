HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" chinh phục khán giả Việt

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim hoạt hình Trung Quốc "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" thu về hơn 20,3 tỉ đồng, đang dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" ra rạp Việt từ 23-1. Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến chiều 1-2, phim thu về hơn 20,3 tỉ đồng. Doanh thu phim vẫn tiếp tục tăng.

Tác phẩm cũng vượt qua những phim Việt và phim ngoại khác để dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" chinh phục khán giả Việt - Ảnh 1.

Bộ tứ của "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng"

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" chinh phục khán giả Việt - Ảnh 2.

Phim nhận nhiều lời khen

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" chinh phục khán giả Việt - Ảnh 3.

Doanh thu phim vẫn đang tăng lên

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" chinh phục khán giả Việt - Ảnh 4.

Đáng chú ý, phim hoạt hình này đã ra rạp Trung Quốc từ đầu tháng 8-2025, doanh thu gần 2 tỉ nhân dân tệ và là phim hoạt hình 2D doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Vì đã ra rạp từ lâu, phim có nhiều bản chiếu khác nhau trên mạng và không ít cư dân mạng Việt đã xem trước đó. Tuy nhiên, khi tác phẩm chính thức ra rạp Việt, nhiều khán giả bày tỏ trên mạng rằng họ vẫn sẵn sàng chi tiền ra rạp xem lại phim bởi chất lượng tác phẩm.

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" kể về 4 yêu quái gồm lợn rừng, cóc, chồn và khỉ đột rời núi Lãng Lãng, giả làm 4 thầy trò Đường Tăng đến Tây Thiên cầu xin Phật Tổ sự bất tử và quyền lực. Tuy nhiên, hành trình của họ không thuận lợi một đường mà gặp vô số trắc trở, tạo nên tiếng cười và nước mắt đan xen.

Phim có những giá trị nhân văn sâu sắc, gần gũi với thời đại, tạo được sức hút không chỉ với khán giả nhí mà còn với người trưởng thành.

Một số nhận xét khen ngợi phim: "Trẻ em xem thì cười, người lớn xem thì khóc", "Tôi thích phim này, nó đời, không phải siêu anh hùng mà chỉ là những người phàm nhưng chí lớn ngút trời. Tất nhiên, ước mơ thường khác xa thực tế phũ phàng nhưng không vì thế mà che mờ đi giá trị, phẩm giá mỗi chúng ta. Phim làm tôi nhớ đến câu thơ: "Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Không cần làm điều to tát, chỉ cần sống đúng với bản thân mình, không hổ thẹn, tiếc nuối là đủ"; "Tôi thích kết mở của phim, một lựa chọn thông minh của biên kịch, đạo diễn"…

"Na Tra 2: Ma đồng náo hải" vượt qua kỷ lục của "Inside Out" 2

"Na Tra 2: Ma đồng náo hải" vượt qua kỷ lục của "Inside Out" 2

(NLĐO) – Phim hoạt hình Trung Quốc "Na Tra 2: Ma đồng náo hải" đã trở thành phim hoạt hình doanh thu cao nhất toàn thế giới, vượt "Inside Out" 2.

"Na Tra 2: Ma đồng náo hải" doanh thu hơn 1 tỉ USD

(NLĐO) – Phim hoạt hình "Na Tra 2: Ma đồng náo hải" đã gặt hái doanh thu hơn 7,8 tỉ nhân dân tệ (hơn 1 tỉ USD) chỉ sau 12 ngày chiếu.

