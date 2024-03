TikTok chịu thêm sức ép tại Mỹ

Nhiều nước mạnh tay

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 14-3 cho biết chính phủ ông không có kế hoạch cấm TikTok theo sau động thái của Hạ viện Mỹ. Ứng dụng này bị cấm sử dụng trên các thiết bị của chính phủ từ tháng 4-2023. Ông Albanese nhận định đây là biện pháp thích hợp và Úc hiện chưa có thêm dự định nào. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh ABC, Thủ tướng Albanese cho biết thêm Úc vẫn tiếp thu các lời khuyên về an ninh nhưng sẽ đưa ra quyết định của riêng mình.

Trước Úc, một số nước như Mỹ, Anh, Canada, Bỉ, New Zealand... đã có động thái tương tự nói trên. Hồi năm ngoái, TikTok đã bị phạt tiền vì vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em tại các nước thành viên Liên minh châu Âu. Mạnh tay hơn, Ấn Độ hồi năm 2020 viện lý do an ninh quốc gia để quyết định cấm sử dụng TikTok và hàng chục ứng dụng khác của các công ty Trung Quốc. Khi đó, Ấn Độ là một trong những thị trường lớn nhất của nền tảng này bên ngoài Trung Quốc.

Hoàng Phương