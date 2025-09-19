TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"?

TikTok Shop vừa công bố sẽ áp dụng chế tài mạnh tay với những kênh đăng tải hàng loạt video ngắn lặp đi lặp lại, kém hấp dẫn. Hình phạt cao nhất là "xóa quyền truy cập thương mại điện tử", mức trung bình là "ngăn chặn vĩnh viễn lưu lượng truy cập" và nhẹ nhất là "tạm thời ngăn chặn lưu lượng truy cập".

Theo TikTok Shop, loại nội dung này làm giảm chất lượng trên nền tảng, tác động xấu đến lòng tin và sự tương tác của người dùng. Nền tảng định nghĩa "nội dung không lôi cuốn và lặp đi lặp lại" là những video sản phẩm gần như giống hệt nhau, chỉ thay đổi chi tiết nhỏ nhưng không bổ sung thêm giá trị thông tin hay giải trí.

Các ví dụ được chỉ rõ gồm: đăng số lượng lớn video gần như giống nhau với phần sáng tạo tối thiểu; video chỉ hiển thị sản phẩm hoặc bàn tay mà không có khuôn mặt, giọng nói hay bối cảnh cá nhân; lạm dụng công cụ chuyển văn bản thành giọng nói hoặc lớp phủ chữ cơ bản mà không có bình luận mang tính cá nhân của nhà sáng tạo; hay đăng cùng nội dung trên nhiều tài khoản khác nhau.

TikTok Shop dẫn chứng về nội dung không lôi cuốn, lặp đi lặp lại - Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, khẳng định các quy định này vốn đã tồn tại từ lâu, trong đó nội dung kém chất lượng hay không bản quyền đều bị xem là vi phạm.

Theo ông Thanh, mỗi khi có thay đổi chính sách, nền tảng đều thông báo rõ ràng. Hệ thống cũng gửi cảnh báo đến từng tài khoản khi phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, không ít người dùng bỏ qua, dẫn đến việc tích lũy hàng trăm lỗi mà không hay biết. "Điều quan trọng nhất là chủ tài khoản cần đọc kỹ thông báo để tránh rơi vào tình trạng này" - ông nhấn mạnh.

Ở góc nhìn thương mại điện tử, thạc sĩ Đỗ Quang Huy cho rằng đây là động thái "vá lỗi" cần thiết để loại bỏ rác nội dung. Ông phân tích, nhiều nhà sáng tạo và người bán đã lợi dụng kẽ hở, sản xuất hàng loạt video giống nhau, thay đổi rất ít về nội dung hay bối cảnh, nhằm "lấy số lượng đè chất lượng". Công thức "mì ăn liền" này không chỉ làm giảm giá trị các video được đầu tư bài bản mà còn khiến người dùng dần mất hứng thú.

Theo các chuyên gia, việc siết chặt tiêu chuẩn nội dung sẽ giúp TikTok lành mạnh hơn, buộc người sáng tạo tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Đây được xem là bước đi cần thiết để bảo vệ trải nghiệm người dùng và duy trì sự phát triển bền vững của nền tảng.

"Những nhà bán hàng đã quen với cách làm dễ dãi này sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng và than phiền khi chính sách thay đổi. Xu hướng chung, các sàn ngày càng siết chặt chính sách nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng" – ông Huy nhận định.



