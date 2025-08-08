Tìm bị hại trong vụ án hình sự tại cơ sở "phun xăm phong thủy đổi vận"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tìm bị hại trong vụ án hình sự tại cơ sở "phun xăm phong thủy đổi vận"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan vụ án hình sự tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm có địa chỉ ở nhiều tỉnh thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7-8 đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở số 01 Nguyễn Du, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) và một số cơ sở khác theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 393 ngày 13-6-2025.

Tìm bị hại trong vụ án hình sự tại cơ sở "phun xăm phong thủy đổi vận"- Ảnh 1.

Cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra xác định các đối tượng trong vụ án lợi dụng việc được phép thực hiện phun xăm thẩm mỹ đã đưa ra thông tin gian dối, liên quan đến việc thay đổi hình dáng, kích thước, màu sắc các bộ phận trên cơ thể bằng hình thức phun xăm phong thủy mày, môi; chấm nốt ruồi tài lộc; cải tướng tai, mũi, mắt; đệm mô má, thái dương... có thể cải thiện tài lộc, công danh, sức khỏe, hạnh phúc gia đình... từ đó làm bị hại tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền làm dịch vụ.

Ngoài cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm tại Thanh Hóa, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng còn mở thêm 6 cơ sở ở các tỉnh, thành phố khác để thực hiện hành vi lừa đảo, gồm:

Phun xăm phong thủy Cẩm Tú, địa chỉ số 66 Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Tìm bị hại trong vụ án hình sự tại cơ sở "phun xăm phong thủy đổi vận"- Ảnh 2.

Hình ảnh cơ sở phong thủy Tuệ Nghiêm quảng cáo trên mạng xã hội Facebook

Phun xăm phong thủy Ngọc Châu, địa chỉ số 324 Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Phun xăm phong thủy Kim Đan, địa chỉ số 65 Đỗ Mạnh Đạo, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Phun xăm phong thủy Minh An, địa chỉ lô Mgl 05-05A Vincom Shophouse, tổ 8 phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên (trước đây là phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Phun xăm phong thủy Diệu An, địa chỉ 112 Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Phun xăm thẩm mỹ Vạn Gia An, địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Xuân Hà, Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai là bị hại bị chiếm đoạt tài sản khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến phong thủy tại các cơ sở nêu trên, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn và giải quyết.

Tin liên quan

Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường phong thủy" bị bắt

Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường phong thủy" bị bắt

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam "hot" Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường phong thủy".

Nhờ thầy phong thủy "mở vượng khí", nhiều phụ nữ dính bẫy

(NLĐO) - Giới thiệu là thầy phong thủy, Lê Văn Tình đã "mở vượng khí" cho nhiều phụ nữ và chiếm đoạt của các nạn nhân hàng trăm triệu đồng, trong đó có người tới 555 triệu đồng

Mất 2,4 tỉ đồng vì thuê thầy phong thủy trừ tà

(NLĐO) - Võ Hữu Sỹ đã lợi dụng lòng tin, sự mù quáng của nạn nhân nên bịa chuyện lừa đảo người phụ nữ số tiền 2,4 tỉ đồng.

vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tỉnh Thanh Hóa tìm bị hại phong thủy tuệ nghiêm phun xăm phong thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo