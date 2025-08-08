Tìm bị hại trong vụ án hình sự tại cơ sở "phun xăm phong thủy đổi vận"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7-8 đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở số 01 Nguyễn Du, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) và một số cơ sở khác theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 393 ngày 13-6-2025.

Cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra xác định các đối tượng trong vụ án lợi dụng việc được phép thực hiện phun xăm thẩm mỹ đã đưa ra thông tin gian dối, liên quan đến việc thay đổi hình dáng, kích thước, màu sắc các bộ phận trên cơ thể bằng hình thức phun xăm phong thủy mày, môi; chấm nốt ruồi tài lộc; cải tướng tai, mũi, mắt; đệm mô má, thái dương... có thể cải thiện tài lộc, công danh, sức khỏe, hạnh phúc gia đình... từ đó làm bị hại tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền làm dịch vụ.

Ngoài cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm tại Thanh Hóa, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng còn mở thêm 6 cơ sở ở các tỉnh, thành phố khác để thực hiện hành vi lừa đảo, gồm:

Phun xăm phong thủy Cẩm Tú, địa chỉ số 66 Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Hình ảnh cơ sở phong thủy Tuệ Nghiêm quảng cáo trên mạng xã hội Facebook

Phun xăm phong thủy Ngọc Châu, địa chỉ số 324 Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Phun xăm phong thủy Kim Đan, địa chỉ số 65 Đỗ Mạnh Đạo, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Phun xăm phong thủy Minh An, địa chỉ lô Mgl 05-05A Vincom Shophouse, tổ 8 phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên (trước đây là phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Phun xăm phong thủy Diệu An, địa chỉ 112 Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Phun xăm thẩm mỹ Vạn Gia An, địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Xuân Hà, Thanh Khê, TP Đà Nẵng).