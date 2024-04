Tìm bị hại vụ lừa đảo tại dự án thu hồi đất sân bay Long Thành

Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).



Theo cơ quan điều tra, người thực hiện hành vi phạm tội nêu trên là bị can Nguyễn Tấn Biên (nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND xã Bình Sơn).

Một góc khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn

Tới thời điểm hiện tại, công an đã xác định được 19 bị hại. Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, công an thông báo những ai là nạn nhân của Biên trong vụ án nêu trên nhưng chưa tố giác thì đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (địa chỉ số 1034, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để trình báo.

Trước đó, công an bắt Phạm Viết Mạnh (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND huyện Long Thành) về hành vi “nhận hối lộ”, sau đó khởi tố thêm các bị can Nguyễn Tấn Biên, Vũ Đức Công (công chức địa chính xã Bình Sơn), Nguyễn Thanh Văn (trưởng ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ huyện Long Thành), Nguyễn Hải Lăng (tạm trú xã Bình Sơn, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo hồ sơ, tháng 7-2020, Mạnh được phân công làm việc tại tổ bồi thường và tham gia thực hiện dự án trên. Mạnh có nhiệm vụ kiểm đếm, áp giá, chi trả tiền bồi thường và công khai phương án bồi thường đối với các hộ dân tại xã Bình Sơn.

Khi gặp một số người dân có đất mua bán bằng “giấy tay” nhờ lập hồ sơ bồi thường và cấp suất tái định cư thì Mạnh đã nhận hàng chục triệu đồng để "giải quyết". Sau khi được biệt phái về xã Bình Sơn để tham gia thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành từ tháng 7-2021, Biên cũng đã giới thiệu với nhiều người có mối quan hệ với những người có chức vụ để có thể “lo” được các suất tái định cư.

Sau đó, Biên được ông C.V.N. (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) nhờ lập hồ sơ để lấy 3 suất tái định cư với giá 1,2 tỉ đồng. Biên đã nhận của ông này 250 triệu đồng và tiêu xài cá nhân nhưng không thực hiện lời hứa. Trần Ngọc Hân cũng nhận “chạy” suất tái định cư và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của người dân...

Bước đầu cơ quan điều tra xác định 6 người trên có liên quan sai phạm trong việc định giá tài sản trên đất khi bồi thường đất làm dự án sân bay Long Thành. Cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều cá nhân có hành vi đưa hối lộ để làm sai lệch, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi nên đang mở rộng điều tra.