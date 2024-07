Tìm cách quản lý thực phẩm đường phố

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, TP HCM xảy ra 4 vụ liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm.



Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã kiểm tra 40.418 cơ sở, phát hiện 1.152 cơ sở vi phạm, xử phạt 407 cơ sở, phạt tiền 350 cơ sở với tổng số tiền hơn 2,9 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, chuyển điều tra 1 cơ sở. Đồng thời, tịch thu và tiêu hủy nhiều hàng hóa, thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm bao gồm các loại như bánh, kẹo, rượu, bia, đường, thực phẩm chức năng, các sản phẩm thực phẩm từ động vật...

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, biểu dương Sở An toàn thực phẩm TP HCM trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là phòng chống ngộ độc thực phẩm giữa bối cảnh thời tiết năm nay nắng nóng bất thường, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm lớn đã xảy ra tại nhiều địa phương. Đối với khối trường học, bà Trần Thị Diệu Thúy gợi ý cần tìm cách quản lý hàng rong xung quanh trên tinh thần bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như quản lý chặt hơn thức ăn đường phố bởi đây là một phần thu hút khách du lịch.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các đề án "Chuỗi thực phẩm an toàn"; đề án "Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc" thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm; dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để nâng cao chất lượng thực phẩm tại TP HCM.