AI 365

Tim Cook rời ghế CEO Apple từ 1-9

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông John Ternus, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ đảm nhận vị trí CEO của Apple từ 1-9

Apple vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Tim Cook sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Điều hành hội đồng quản trị, trong khi ông John Ternus – Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng – được bổ nhiệm vào vị trí mới, có hiệu lực từ ngày 1-9.

Theo Apple, quyết định này đã được hội đồng quản trị phê duyệt, là kết quả của quá trình chuẩn bị kế nhiệm dài hạn và thận trọng. Với vai trò chủ tịch điều hành, ông Tim Cook sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chiến lược của công ty, trong đó có việc làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu.

Đánh giá về người kế nhiệm, ông Cook cho biết: "John Ternus có tư duy của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và trái tim của một nhà lãnh đạo chính trực. Ông là người phù hợp nhất để dẫn dắt Apple trong tương lai".

Chân dung người thay Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO Apple từ 1-9 - Ảnh 1.

Ông John Ternus sẽ đảm nhận CEO Apple từ 1-9 Nguồn: Apple

Ông John Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple từ năm 2001, trở thành Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng năm 2013 và được bổ nhiệm vào ban điều hành từ năm 2021. Trong hơn 2 thập kỷ làm việc, ông đã giám sát kỹ thuật phần cứng của nhiều dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và AirPods.

Gần đây, đội ngũ của ông ghi dấu ấn với thế hệ iPhone 17 Pro và Pro Max, cùng phiên bản iPhone Air siêu mỏng. Với sự lãnh đạo của Ternus, AirPods tiếp tục giữ vị thế trong nhóm tai nghe in-ear cao cấp, nổi bật với công nghệ chống ồn chủ động.

Ngoài ra, ông Ternus cũng thúc đẩy các cải tiến về vật liệu và thiết kế nhằm giảm phát thải carbon, như phát triển hợp kim nhôm tái chế, ứng dụng titanium in 3D trên Apple Watch Ultra 3 và nâng cao khả năng sửa chữa để kéo dài vòng đời sản phẩm.

Trước khi gia nhập Apple, ông Ternus từng là kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems và tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania.

Ở diễn biến liên quan, ông Arthur Levinson – chủ tịch không điều hành của Apple trong 15 năm qua – sẽ chuyển sang vai trò giám đốc độc lập chính từ ngày 1-9. Ông Ternus cũng sẽ gia nhập hội đồng quản trị cùng thời điểm.

Ông Tim Cook gia nhập Apple từ năm 1998 và trở thành CEO vào năm 2011. Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple đã ra mắt nhiều sản phẩm và dịch vụ mới như Apple Vision Pro, đồng thời mở rộng hệ sinh thái với các dịch vụ như iCloud, Apple Pay, Apple TV và Apple Music.

Về quy mô, Apple đã tăng trưởng mạnh mẽ khi vốn hóa thị trường từ khoảng 350 tỉ USD năm 2011 lên 4.000 tỉ USD hiện nay, tương đương mức tăng hơn 1.000%. Doanh thu thường niên cũng tăng gần gấp 4 lần, từ 108 tỉ USD trong năm tài chính 2011 lên hơn 416 tỉ USD vào năm tài chính 2025.

Apple chính thức ra mắt MacBook Neo, giá chưa bằng 1 chỉ vàng miếng SJC

(NLĐO) - MacBook Neo sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nit, thời lượng pin đạt 16 giờ, chỉ kém 2 giờ so với MacBook Air mới.

Apple muốn làm iPhone gập kiểu vỏ sò, cạnh tranh trực tiếp với Samsung

(NLĐO) - Apple đang nghiên cứu mẫu điện thoại iPhone gập dạng vỏ sò, hình vuông, tuy nhiên thiết bị này hiện mới chỉ ở mức đang cân nhắc.

Apple trừ tiền trực tiếp từ ứng dụng để thu nợ?

(NLĐO) - Theo thỏa thuận mới, Apple có thể trừ tiền mua hàng trong ứng dụng, phí ứng dụng trả phí hoặc nguồn doanh thu khác liên quan đến nhà phát triển.

