Tìm được thủ phạm của hàng loạt vụ mất cắp trên bãi biển Đà Nẵng

Ngày 26-10, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bàn giao đối tượng trộm cắp cho công an quận này tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.

Hồ Ngọc Việt thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 23-10, Công an phường Phước Mỹ phối hợp Đội quản lý trật tự du lịch (thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) tuần tra tại khu vực biển Mỹ Khê theo mô hình "Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự biển".

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Việt (SN 2005, trú xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi trộm cắp tài sản của một du khách người nước ngoài đến tắm biển tại khu vực biển Mỹ Khê.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một ĐTDĐ iPhone XR cùng với 500.000 đồng là tang vật vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Việt đã khai nhận đã thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác tại khu vực biển Mỹ Khê. Toàn bộ tài sản đều được đối tượng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng cho biết, mỗi buổi chiều thường hay lượn lờ tại các bãi biển có đông người dân, du khách đến tắm. Sau đó, đối tượng lợi dụng khi người dân sở ý, để lại tài sản giá trị trên bãi cát khi tắm biển thì tiếp cận, trộm cắp.

Đáng nói, đối tượng ra tay nhanh chóng, ngay giữa chỗ đông người khiến người dân xung quanh nghĩ là người thân của người tắm biển nên không hề phản ứng.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ Công an phường Phước Mỹ về thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lãnh đạo Công an phường Phước Mỹ đã có báo cáo, đề nghị Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng Giấy khen và khen thưởng tập thể Công an phường Phước Mỹ, Đội Quản lý trật tự du lịch biển và cá nhân là anh Phan Thanh Trinh (thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển).

Đồng thời, cơ quan Công an thông báo, ai từng bị mất trộm đồ tại khu vực bãi biển Mỹ Khê thì liên hệ Công an quận Sơn Trà (số 01- Huy Du, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để hỗ trợ công tác điều tra.