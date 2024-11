Tìm giải pháp phát huy giá trị kênh Vĩnh Tế

Ngày 14-11, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai".

Tại hội thảo, ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - cho biết kênh Vĩnh Tế là một công trình lịch sử vĩ đại ở ĐBSCL đầu thế kỷ XIX; là niềm tự hào của triều Nguyễn, được ghi tên vào Cao đỉnh ở Huế. Suốt chiều dài lịch sử, kênh Vĩnh Tế luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên nhiều phương diện. Công trình này vừa là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối các vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đem lại nhiều nguồn lợi cho cư dân vùng vừa là kênh cung cấp nước ngọt, phù sa vun đắp cho ruộng đồng An Giang, cả vùng Tứ giác Long Xuyên và toàn bộ diện tích tiếp giáp Campuchia. Kênh Vĩnh Tế còn đóng vai trò như một tuyến phòng thủ tự nhiên vững chắc để bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Kênh Vĩnh Tế ngày nay (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kênh Vĩnh Tế là công trình của tiền nhân để lại, tiềm năng phát triển rất lớn. Thời gian tới, để phát huy tối đa hiệu quả từ kênh Vĩnh Tế, An Giang sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi trên trục chính để tạo thuận lợi cho thương mại; xây dựng thêm những hồ lớn để dự trữ nước ngọt cho toàn vùng nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho các tỉnh, thành ĐBSCL.

Tại hội thảo, nhiều bài tham luận của các chuyên gia đã được trình bày, đồng thời thảo luận nhằm làm rõ giá trị lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của kênh Vĩnh Tế. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị kênh Vĩnh Tế.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024) cùng nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ và thể thao.