Tìm hướng đi mới cho trái thanh long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Tìm hướng đi mới cho trái thanh long

Bài và ảnh: Hải Đường

Khoảng 10 năm trước, thanh long được xem là "vàng trắng" đối với nhiều người dân ĐBSCL.

 Có lúc giá thanh long lên đến 80.000 đồng/kg, mang lại cuộc sống sung túc cho nhiều gia đình. Nhiều hộ dân đua nhau mở rộng diện tích trồng, biến các đồng lúa, vườn cây tạp thành những vườn thanh long bạt ngàn.

Diện tích trồng thanh long tăng nhanh chóng không chỉ ở Tây Ninh mà còn tại các tỉnh như Đồng Tháp, Vĩnh Long... Sau đó, giá thanh long bắt đầu giảm mạnh, người trồng trở nên bấp bênh. Có thời điểm, giá thanh long chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg, không đủ bù đắp chi phí phân bón, thuốc trừ sâu và nhân công.

Tìm hướng đi mới cho trái thanh long - Ảnh 1.

Tỉnh Tây Ninh đã triển khai chương trình trồng thanh long công nghệ cao, kỳ vọng tăng sức cạnh tranh cho loại trái cây này

Ông Nguyễn Văn Hồng (ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) nhớ lại cách đây 5 năm, thương lái đến tận vườn thu mua thanh long ruột đỏ loại 1 với giá 40.000-43.000 đồng/kg, loại 2 từ 35.000-38.000 đồng/kg. "Lúc đó chỉ cần bán 10 tấn thanh long là đã có lãi trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, gần 3 năm nay, giá cả bấp bênh nên tôi ngừng trồng thanh long, đang tìm cây khác thay thế" - ông thừa nhận.

Khi dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài, giá thanh long cũng rớt mạnh, nhà vườn đành buông bỏ để chọn hướng đi mới. Chính vì lo loại trái cây này "hết thời" nên khoảng 3.000 ha thanh long ở Tây Ninh đã bị phá bỏ.

Ông Lê Văn Việt, ngụ xã Vĩnh Công, cho biết: "Từ lúc dịch bệnh, chúng tôi đầu tư trồng thanh long đều thua lỗ. Người nào có vốn nhiều thì còn cố gắng chăm sóc, ai không duy trì nổi thì đành bỏ hoang vườn thanh long. Tôi có 6 công đất trồng thanh long ruột đỏ, 3 năm nay phá bỏ trồng lại cây dừa, đang chuẩn bị cho trái".

Nhiều hộ dân trồng thanh long khi đó lâm vào cảnh nợ nần, phải chặt bỏ để chuyển sang các loại cây khác hoặc để đất hoang. Theo bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Công, diện tích đất bỏ hoang chủ yếu là của những người từ nơi khác đến thuê trồng thanh long rồi thua lỗ. Mặt khác, hợp đồng thuê đất cũng gần hết hạn và nhiều người không tái đầu tư.

Mới đây, UBND xã Vĩnh Công đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin biến động về đất đai trên địa bàn. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân đưa đất vào sản xuất, tránh bỏ hoang.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cho biết diện tích trồng thanh long trên địa bàn hiện còn 7.895 ha, giảm hơn 2.000 ha - chủ yếu chuyển sang trồng các loại cây ăn quả khác. Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ, không nên vội vàng phá bỏ vườn thanh long; đồng thời duy trì các giải pháp kỹ thuật chăm sóc nhằm tránh làm các vườn còn lại suy kiệt.

Theo bà Khanh, Tây Ninh đang xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt chuẩn hàng hóa xuất khẩu. Với thanh long, địa phương lồng ghép thực hiện mô hình điểm sản xuất theo quy trình GAP, khảo sát vườn cây 1-3 năm tuổi để sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, bao tiêu đầu ra ổn định.

Vài năm qua, Tây Ninh còn triển khai đề án trồng thanh long công nghệ cao. Đề án này đang được mở rộng thực hiện với kỳ vọng tăng sức cạnh tranh cho trái thanh long, hướng đến các thị trường xuất khẩu khác, ngoài Trung Quốc.

Tìm hướng đi mới cho trái thanh long - Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo