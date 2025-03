Tìm khách hàng là nạn nhân của nam nhân viên ngân hàng đẹp trai

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 1993, trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Huy Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, năm 2024, lợi dụng danh nghĩa là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La, Nguyễn Huy Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng HD Bank chi nhánh Sơn La giải ngân cho hợp đồng vay vốn tín dụng của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Lâm đã chiếm đoạt là 950 triệu đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông báo và đề nghị ai là bị hại có liên quan đến bị can Nguyễn Huy Lâm, đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát kinh tế) theo địa chỉ: Số 678, đường Lê Duẩn, tổ 5, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc liên hệ với Điều tra viên: Trung tá Cao Đức Dũng, số điện thoại 0985.811.399 để được giải quyết theo quy định.