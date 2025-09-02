Tìm kiếm 3 thanh thiếu niên mất tích dưới hồ Cá Sấu

Chiều 2-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 3 thanh thiếu niên mất tích dưới hồ nước trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích dưới hồ Cá Sấu

Theo vị này, cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau tới khu vực hồ Cá Sấu (thuộc thôn 9, xã Ea Wer) để chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một người trong nhóm không may rơi xuống hồ Cá Sấu. Ngay sau đó, 2 người đi cùng nhảy xuống cứu nhưng không may cả 3 cùng mất tích.

"Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm và dự kiến sẽ tiếp tục tìm kiếm trong đêm đến khi tìm thấy 3 thanh thiếu niên" – vị này thông tin.