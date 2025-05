Tìm nhân thân 1 nam giới tử vong ở Bình Dương trên tay đeo nhẫn vàng khắc chữ "K.Hoa H.610"

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, điều tra xác minh một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân.

Vụ việc được phát hiện ngày 17-5-2025 tại ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Công an thông tin về tử thi mới được phát hiện

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định người chết là một nam giới (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch), chiều cao khoảng 1,56m, tóc đen dài khoảng 10-15cm; mặc áo ngắn tay màu đen sọc, ngực áo có chữ "CK"; quần đùi vải có 2 túi phía sau; ngón tay có đeo 1 nhẫn màu vàng, phía trong nhẫn có khắc chữ "K.Hoa H.610".

Để phục vụ công tác điều tra, xác định nhân thân, lai lịch của người chết nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu biết thông tin người có đặc điểm nhận dạng như trên vui lòng liên hệ đơn vị, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP Thuận An hoặc điều tra viên Trần Hữu Lợi, số điện thoại 0987.342434 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết