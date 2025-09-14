HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tìm ra lý do một số người châu Á dễ mắc bệnh gan

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Nhật Bản đã chỉ ra lý do vì sao một số người nên cẩn thận hơn với bệnh gan.

Viết trên tạp chí Free Radical Biology and Medicine, nhóm tác giả đến từ Đại học Thành phố Osaka (Nhật Bản) chỉ ra rằng đột biến gene mang tên ALDH2*2 mà nhiều người sở hữu - trong đó phổ biến nhất là ở châu Á, đặc biệt là Đông Á - có thể làm tăng nguy cơ bệnh gan.

Tìm ra lý do một số người châu Á dễ mắc bệnh gan- Ảnh 1.

Một đột biến gene xuất hiện ở nhiều người châu Á có thể khiến nguy cơ mắc bệnh gan tăng cao - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Đột biến ALDH2*2 đã được nhiều nghiên cứu trước đây xét đến. Nó làm suy yếu chức năng của ALDH2, là một enzyme quan trọng giúp giải độc các aldehyde có hại được sản sinh trong cơ thể.

Một ví dụ dễ thấy nhất là đối với acetaldehyde, loại aldehyde sản sinh khi chúng ta uống rượu, do quá trình chuyển hóa ethanol.

Một trong các biểu hiện của người mang đột biến ALDH2*2 là họ rất dễ bị đỏ mặt khi uống rượu, thường liên quan đến tửu lượng kém hơn, kèm các triệu chứng khó chịu khi say.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã sử dụng những con chuột được lai tạo để tái tạo sự rối loạn chức năng của enzyme ALDH2 ở người mang gen ALDH2*2.

Tiếp theo, họ cho chúng tiếp nhận allyl alcohol, một loại cồn được chuyển hóa thành acrolein trong gan.

Kết quả cho thấy nồng độ acrolein tăng cao đồng thời với nồng độ đa aldehyde tăng nhanh trong máu, một hiện tượng mà họ gọi là "cơn bão aldehyde". Điều này sau đó khiến aldehyde tích tụ trong gan, gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Theo các tác giả, bằng chứng trên đã chứng minh rằng đột biến ALDH2*2 khiến hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của gan dễ bị quá tải do nồng độ aldehyde tăng đột ngột, dẫn đến chết tế bào và tổn thương gan nghiêm trọng hơn.

Aldehyde tăng đột ngột có thể do bạn "nạp" cùng lúc quá nhiều rượu hoặc các hóa chất môi trường khác. Trong đó, đáng chú ý là acrolein, thứ xuất hiện trong thí nghiệm. Acrolein tồn tại nhiều trong khói thuốc lá, đặc biệt là khói thuốc lá điện tử.

Vì vậy, nếu có các biểu hiện gợi ý rằng bạn có mang đột biến ALDH2*2 (ví dụ uống một chút rượu, bia đã đỏ mặt) thì nên tránh tiếp xúc với aldehyde cao đồng thời hỗ trợ hệ thống chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và theo dõi sức khỏe gan.

Tin liên quan

Người mắc bệnh gan nên kiểm tra định kỳ 3 đến 6 tháng/lần

Người mắc bệnh gan nên kiểm tra định kỳ 3 đến 6 tháng/lần

(NLĐO) - Ung thư gan, tuỵ và biến chứng xuất huyết tiêu hóa do xơ gan là các bệnh lý đường tiêu hóa nguy hiểm, gây tử vong cao

Tác dụng bất ngờ của cà phê lên bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan

(NLĐO) - Các nhà khoa học Bồ Đào Nha vừa khám phá thêm hiệu quả bất ngờ của thói quen uống cà phê mỗi ngày lên sức khỏe của gan, bao gồm bệnh gan nhiễm mỡ "thời đại".

Phát hiện nguyên nhân khó tin gây ra bệnh gan nhiễm mỡ

(NLĐO)- Có một dạng gan nhiễm mỡ bị kích hoạt không phải do rượu, không phải do ăn uống mà do các yếu tố gây ô nhiễm trong môi trường.

