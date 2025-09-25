Tìm ra "thủ phạm" gây khốn khổ cho 1 bệnh nhân suốt 2 năm

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện thành công ca nội soi, gắp dị vật nằm sâu trong phổi của một bệnh nhân, chấm dứt tình trạng ho kéo dài suốt 2 năm.

Hạt sa-pô-chê được gắp ra từ phổi của bệnh nhân

Trước đó, ngày 23-9, ông N.V.T. (SN 1968, ngụ xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng ho kéo dài suốt 2 năm, kèm theo khạc đờm, sốt tái phát nhiều lần.

Theo người nhà bệnh nhân, trong 2 năm qua, ông T. đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân chính xác gây bệnh.

Gần đây, khi thăm khám tại Bệnh viện Y dược Buôn Ma Thuột, ông T. được chỉ định chụp CT cản quang phổi. Kết quả hình ảnh cho thấy nghi ngờ có dị vật ở thùy phổi phải.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.

Ngày 24-9, các bác sĩ quyết định tiến hành nội soi phế quản để kiểm tra và xử lý.

Sau gần 2 giờ thực hiện nội soi, bác sĩ phát hiện và gắp ra 1 hạt của quả sa-pô-chê nằm trong thùy dưới phổi phải.

Ngay sau khi dị vật được lấy ra, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không còn ho và cảm thấy dễ chịu.