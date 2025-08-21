Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm di vật có ký hiệu quan trọng

Ngày 21-8, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), đơn vị đã cất bốc được thêm 5 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ ở thôn Xa Re

Hài cốt liệt sĩ số 5 có di vật kèm theo là một biển nhỏ đeo tay, làm bằng nhôm có dòng chữ "SH-18- 15X". Ảnh: Duy Đông

Theo đó, 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm kèm một số di vật như: cúc áo, khuy dày, ống thuỷ tinh, búc nịt, ống thuỷ tinh, dây thông tin… Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ cách khu vực đã tìm kiếm trước đây khoảng 15m.

Đặc biệt, đối với hài cốt liệt sĩ số 5 (quy tập ngày 20-8) có di vật chôn kèm theo là một biển nhỏ đeo tay, làm bằng nhôm có dòng chữ "SH-18- 15X".

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn cung cấp, vị trí phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh.

Được biết, tại thôn Xa Re, trong đợt tìm kiếm trước đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.