Tìm thấy hoa khôi và nam vương của trường BETU

Miss & Mister BETU 2025: Đêm chung kết bùng nổ, ngôi vị vinh quang thuộc về ai?

Hoa khôi và Nam vương BETU 2025

Tối 19-9, Vòng chung kết Miss & Mister BETU 2025 diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) đã khép lại hành trình tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt sinh viên hội tụ tài sắc, trí tuệ và bản lĩnh.

Sau những phần thi kịch tính, từng thí sinh đã tỏa sáng bằng bản lĩnh và phong cách riêng, Nguyễn Thị Phương Thảo - Sinh viên khóa D23 ngành Quản trị kinh doanh đoạt giải Hoa khôi BETU 2025 và Nguyễn Quốc Việt - Sinh viên khóa D23 ngành Luật đoạt giải Nam vương BETU 2025.

Đây là hai gương mặt đại diện cho thế hệ sinh viên trẻ trung, tự tin, bản lĩnh, góp phần khẳng định môi trường học tập và rèn luyện toàn diện tại BETU. Cuộc thi Miss & Mister BETU 2025 được khởi động từ tháng 6-2025, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Sau các vòng thi sơ khảo và bán kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết, thể hiện bản lĩnh qua nhiều phần thi đa dạng. Trước đó, các thí sinh được tập huấn kỹ năng từ các chuyên gia và nghệ sĩ uy tín như Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi và Nam vương Siêu Quốc gia Việt Nam 2025 Nguyễn Minh Khắc.

Hội đồng giám khảo uy tín

Hoa khôi và Á khôi

Hội đồng giám khảo gồm những gương mặt uy tín trong giáo dục, nghệ thuật và thời trang, gồm: TS. LS. Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng BETU; ThS. Lê Anh Minh - Đạo diễn thời trang; ThS. Lê Bảo - Nghệ sĩ múa, cán bộ Phòng Nghiệp vụ và Phương pháp đội, Nhà thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh; Á vương 1 Mr World Việt Nam 2024 Võ Minh Toại; Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên; NTK Đặng Trọng Minh Châu - Thương hiệu Áo dài Minh Châu; NTK Huy Doãn - Thương hiệu Áo dài Huy Doãn; Chuyên gia trang điểm Gia Khang; Luật sư Đỗ Văn Luận - Giám đốc Công ty Luật TNHH Lập Phương.

Đặc biệt, bộ đôi vương miện "Sapphire Star" và "Ruby Flame" – hai biểu tượng của cuộc thi được thiết kế bởi em Hoàng Xuân Thuyên, học sinh lớp 9 Trường THCS Đông Chiêu (TP. Dĩ An, Bình Dương), và chế tác tinh xảo bởi nghệ nhân Thái Thiện Tiến.

Ngoài ra, BTC cũng trao các giải Á khôi cho Nguyễn Thị Phương - Sinh viên khóa D23 ngành Quản trị kinh doanh; Á vương cho Huỳnh Minh Khoa - Sinh viên khóa D23 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô ; Thí sinh tài năng thuộc về Nguyễn Văn Thành - Sinh viên khóa D23 ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc;…

Với sự đồng hành của Eventista, đơn vị công nghệ vận hành cổng bình chọn trực tuyến, cuộc thi năm nay ghi dấu bằng tính minh bạch, công bằng và sức lan tỏa mạnh mẽ.