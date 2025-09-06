HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tìm thấy người phụ nữ cùng con nhỏ mất tích sau gần 1 năm

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Người phụ nữ bế theo con 2 tháng tuổi đi lang thang đã được công an hỗ trợ trở về đoàn tụ với gia đình ở Lâm Đồng.

Ngày 6-9, anh Đinh Công Sĩ đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Công an, UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai) cũng như sự sẻ chia, đùm bọc của bà con nhân dân trong thôn, trong xã. Gia đình anh Sĩ rất xúc động, vui mừng khi nhận tin báo về việc tìm thấy chị gái là Đ.T.Tr.M. (SN 1992, ngụ xã Đắk Sin, tỉnh Lâm Đồng), sau hơn 1 năm tìm kiếm.

Tìm thấy người phụ nữ cùng con nhỏ mất tích sau gần 1 năm - Ảnh 1.

Gia đình vui mừng gặp lại con sau thời gian mất tích đồng thời được hỗ trợ 3 triệu đồng

Theo gia đình, sau mấy tháng có biểu hiện tâm thần, chị M. đã rời khỏi nhà và mất tích từ hồi tháng 10-2024.

Đến chiều 4-9, gia đình nhận tin báo của Công an xã Đồng Phú về việc tìm thấy chị. Ngay lập tức, gia đình anh Sĩ đã xuống xã Đồng Phú để đón chị và con.

Trước hoàn cảnh khó khăn, Công an xã Đồng Phú cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã còn vận động, hỗ trợ 3 triệu đồng để gia đình có điều kiện đưa chị M. và cháu bé trở về quê an toàn.

Tìm thấy người phụ nữ cùng con nhỏ mất tích sau gần 1 năm - Ảnh 2.

Bức thư cảm ơn của gia đình anh Sĩ

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Bùi Thị Liến – vợ của nạn nhân rơi xuống giếng sâu vừa được lực lượng chức năng giải cứu thành công tại ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm.

Bà Bùi Thị Liến đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai vì hành động nhanh chóng cứu sống ông Viện (chồng bà) dưới giếng sâu hơn 20 mét.


Tin liên quan

Gia đình thai phụ bị rơi xuống giếng sâu viết thư cảm ơn Công an Tây Ninh

Gia đình thai phụ bị rơi xuống giếng sâu viết thư cảm ơn Công an Tây Ninh

(NLĐO) - Người thân viết thư cảm ơn cơ quan chức năng đã nỗ lực giải cứu thai phụ bị rơi xuống giếng sâu ở Tây Ninh.

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" xúc động gửi thư cảm ơn báo chí

(NLĐO) – Trong bức thư gửi phóng viên, nữ sinh xúc động cảm ơn báo chí đã kịp thời lên tiếng để em và các bạn được đi học lại và đỗ tốt nghiệp THPT.

Con gái đậu trường chuyên lớp 10, người cha viết thư cảm ơn 2 ân nhân

(NLĐO) - "Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ" là tiêu đề bài viết của người cha có con vừa thi lớp 10 đăng trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt tương tác.

công an tỉnh đồng nai thư cảm ơn hoàn cảnh khó khăn mẹ con đi lạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo