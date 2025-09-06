Ngày 6-9, anh Đinh Công Sĩ đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Công an, UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai) cũng như sự sẻ chia, đùm bọc của bà con nhân dân trong thôn, trong xã. Gia đình anh Sĩ rất xúc động, vui mừng khi nhận tin báo về việc tìm thấy chị gái là Đ.T.Tr.M. (SN 1992, ngụ xã Đắk Sin, tỉnh Lâm Đồng), sau hơn 1 năm tìm kiếm.

Gia đình vui mừng gặp lại con sau thời gian mất tích đồng thời được hỗ trợ 3 triệu đồng

Theo gia đình, sau mấy tháng có biểu hiện tâm thần, chị M. đã rời khỏi nhà và mất tích từ hồi tháng 10-2024.

Đến chiều 4-9, gia đình nhận tin báo của Công an xã Đồng Phú về việc tìm thấy chị. Ngay lập tức, gia đình anh Sĩ đã xuống xã Đồng Phú để đón chị và con.

Trước hoàn cảnh khó khăn, Công an xã Đồng Phú cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã còn vận động, hỗ trợ 3 triệu đồng để gia đình có điều kiện đưa chị M. và cháu bé trở về quê an toàn.

Bức thư cảm ơn của gia đình anh Sĩ

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Bùi Thị Liến – vợ của nạn nhân rơi xuống giếng sâu vừa được lực lượng chức năng giải cứu thành công tại ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm. Bà Bùi Thị Liến đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai vì hành động nhanh chóng cứu sống ông Viện (chồng bà) dưới giếng sâu hơn 20 mét.



