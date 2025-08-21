HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi trong vụ việc 2 mẹ con rơi xuống suối mất tích, thi thể người mẹ đã tìm thấy trước đó

Ngày 21-8, tin từ UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ việc 2 mẹ con bị trượt chân rơi rơi xuống suối khi qua suối Chà Làm, bản Khằm 2, xã Trung Lý, chiều 20-8.

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi trượt chân rơi xuống suối - Ảnh 1.

Khu vực suối Chà Làm (xã Trung Lý) - nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái trượt chân xuống suối mất tích cùng mẹ vào chiều 20-8

Theo UBND xã Trung Lý, thi thể cháu Sùng Thị S. (SN 2014) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 21-8, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40 m về phía hạ lưu.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014; ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) có băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền đã bàn giao thi thể 2 mẹ con cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông

Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở núi ở thôn Nậm Tông, Bắc Hà, Lào Cai

Tìm thấy thi thể bé gái dưới chân cầu Cửa Việt

(NLĐO) - Thi thể bé gái được tìm thấy ở vị trí cách cầu Cửa Việt (Quảng Trị) khoảng 70m, phía Nam sông Thạch Hãn.

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn trôi

(NLĐO)- Sau gần 3 ngày bị nước lũ cuốn trôi, thi thể bé gái 3 tuổi ở Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng nay 21-10.

tìm thấy thi thể rơi xuống suối tỉnh Thanh Hóa lũ cuốn trôi thi thể bé gái 2 mẹ con tử vong
