Tìm thấy thi thể ngư dân trong vụ tàu hàng nước ngoài đâm chìm tàu cá

(NLĐO) - Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với thuyền trưởng một tàu cá, do người này bất chấp lệnh yêu cầu quay tàu về vùng biển Việt Nam, tắt thiết bị giám sát để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.