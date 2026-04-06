Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau khi để lại xe máy gần chùa

Chiều 6-4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, xác nhận lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông L.V.D. (SN 1970, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau nhiều ngày mất tích.

Do địa hình rừng núi hiểm trở nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ địa phương, thi thể nạn nhân được phát hiện trong núi đá lèn Rỏi vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cách vị trí chiếc xe máy ông Dương bỏ lại hơn 2 km.

Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, làm các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Trước đó, vào sáng 3-4, ông D. đi xe máy rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Tới chiều 4-4, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của ông D. để lại gần khu vực chùa Tân Kỳ. Theo một số người dân họ thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống ông D. đi bộ vào khu vực rừng núi phía sau chùa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện xe máy của nạn nhân tại khu vực gần chùa Tân Kỳ, Công an xã đã huy động lực lượng, phối hợp với quân sự và người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Do địa hình rừng núi đá hiểm trở, nhiều khu vực mất sóng điện thoại nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Theo gia đình, trước khi xảy ra sự việc, người thân không phát hiện ông D. có biểu hiện bất thường. Ông D. làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ ở địa phương.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.