Tìm tô mì Quảng "đặc trưng nhất xứ Quảng"

Từ ngày 30-12 đến ngày 1-1, tại TP Hội An – tỉnh Quảng Nam diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I với chủ đề "Món ngon xứ Quảng". Lễ hội do Hiệp hội văn hóa ẩm thực Quảng Nam phối hợp với UBND TP Hội An tổ chức.

Những tô mì Quảng hấp dẫn tại hội thi

Diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, lễ hội có các hoạt động nổi bật như trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, sản phẩm OCOP với gần 50 gian hàng đến từ 18 địa phương trong tỉnh Quảng Nam cùng các tỉnh, thành khác. Các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, ẩm thực; biểu diễn, quảng diễn các món ăn đặc sắc của Quảng Nam…

Đáng chú ý, tại lễ hội còn diễn ra hội thi "Tô mì Quảng đặc trưng xứ Quảng" với 100 tham gia tranh tài. Hội thi sẽ diễn ra 3 vòng gồm "sơ khảo" (ngày 30-12), "chung khảo" (ngày 31-12) và "chung kết" (ngày 1-1) để tìm ra tô mì Quảng được cho là đặc trưng nhất của xứ Quảng.

Những món ẩm thực đặc trưng của người dân xứ Quảng

Thử thách dành cho các đội là thời gian nấu ăn chỉ có 60 phút, các đội được chuẩn bị làm sạch sẵn các nguyên liệu ở nhà nhưng không được ướp gia vị truớc và không được dùng các món ăn đã chế biến sẵn để mang đi thi.

Đặc biệt, trong thang điểm 100 thì khẩu vị ngon chiếm tối đa 25 điểm trong khi thành phần nguyên liệu chiếm đến 30 điểm, đây là yếu tố quan trọng để đánh giá nét đặc trưng mà Hội thi hướng đến.

Cơm hến Huế tại lễ hội ẩm thực

Dịp này, Hội An tổ chức sự kiện "Hội An chào năm mới 2024" từ ngày 30-12 đến hết ngày 1-1-2024 với chuỗi các hoạt động hấp dẫn Lễ công bố "Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO"; chương trình Biểu diễn, giao lưu dân vũ tại sân khấu Vườn tượng An Hội.

Ngoài ra, Chương trình "Hội An Youth - Coutdown Party 2024" lúc 20 giờ 30 ngày 31-12 sẽ mang đến những sắc màu của tuổi trẻ thành phố qua các hoạt động: nhảy Flashmob, dân vũ, khiêu vũ; công bố các tác phẩm Cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng TikTok; trình diễn âm nhạc điện tử…

Du khách nước ngoài thưởng thức ẩm thực xứ Quảng

Sáng 1-1-2024, Hội An sẽ tổ chức Lễ dâng trà mừng năm mới tại Đình Hội An và Chào mừng đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2024...

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi cùng việc áp dụng các công nghệ, hạn chế rác thải nhựa, đảm bảo tính thân thiện với môi trường trong công tác tổ chức, sự kiện "Hội An chào năm mới 2024" sẽ giới thiệu về một Hội An xanh, xinh đẹp, thuần hậu và hứa hẹn sẽ mở ra một năm mới tràn ngập những niềm vui, sự đổi mới, sáng tạo và phát triển.

"Thành phố Hội An hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu mến của du khách trong và ngoài nước trên hành trình khám phá Việt Nam" – ông Sơn bày tỏ.