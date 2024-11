Tìm về "Cõi an thường" của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương

Với tên gọi "Cõi an thường", triển lãm trưng bày 57 tác phẩm, với 52 tác phẩm chất liệu sơn mài và 5 tác phẩm điêu khắc, đưa người xem đến với hành trình tìm kiếm những mảnh hồi ức, những hoài niệm ngày xưa cũ của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương.

Người xem thích thú tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương tại triển lãm “Cõi an thường”

Nguyễn Hoài Hương sinh năm 1956 tại Hải Phòng, tốt nghiệp Khoa Sơn dầu Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM.

Từ triển lãm"Giấc mơ" và trở lại với "Cõi an thường" sau 4 năm, có thể thấy đây chính là sự tiếp nối cho đề tài quê hương đất nước quen thuộc mà họa sĩ đã theo đuổi trong nhiều năm qua, nhờ năm tháng mà dày lên và đậm nét.

Theo họa sĩ Nguyễn Hoài Hương, "an thường" là một từ ghép chất chứa nhiều tâm tư của họa sĩ: "an" trong an yên, "thường" trong sự bình dị thường nhật. Triển lãm chắp nối từ những mảnh ký ức về quê hương vùng đồng bằng Bắc Bộ và xứ Huế, để làm nên những bức tranh mang đậm dấu ấn hồi ức, lưu trữ rung cảm về một miền quê Việt Nam nhẹ nhàng nhưng tiềm tàng sức sống mãnh liệt.

Triển lãm "Cõi an thường" khai mạc từ ngày 17-11 và kéo dài đến 28-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM (97 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM).