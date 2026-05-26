Sáng 26-5, UBND phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phát động tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp Hàm Rồng", "Ý tưởng phát triển du lịch, sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng".

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, thông tin về các cuộc thi để tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, cuộc thi "Ảnh đẹp Hàm Rồng", "ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng", nhằm lựa chọn những bức ảnh đẹp về Hàm Rồng phục vụ hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quảng bá, xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch; tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo nhằm khai thác tiềm năng du lịch địa phương, sản phẩm du lịch mới cho Du lịch Hàm Rồng.

Khuyến khích, động viên, tôn vinh tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia sáng tác các tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, mới lạ, độc đáo, mang đậm nét đặc trưng về các giá trị truyền thống của mảnh đất, con người, văn hóa, yêu nước và cách mạng quê hương Hàm Rồng, tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế mong muốn được trải nghiệm, khám phá.

Tạo diễn đàn cho người dân, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp sáng kiến phát triển du lịch. Hình thành các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Tôn vinh những tác giả có tác phẩm ảnh đẹp độc đáo, khác biệt và hấp dẫn, ý tưởng sáng tạo phục vụ công tác phát triển du lịch Hàm Rồng.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kế hoạch, các tác phẩm dự thi phải được chụp trên địa bàn phường Hàm Rồng từ ngày 1-1-2025 đến hết thời gian nhận tác phẩm (tháng 9-2026). Ban tổ chức khuyến khích những bức ảnh mới, có góc nhìn sáng tạo, phản ánh chân thực vẻ đẹp đời sống và bản sắc văn hóa địa phương.

Song song với cuộc thi ảnh, cuộc thi "Ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng" cũng được xem là điểm mới, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc biến tiềm năng thành các sản phẩm du lịch thực tế. Nhiều ý tưởng được khuyến khích tham gia như mô hình "Một ngày làm nông dân", "Một ngày làm chiến sĩ", tour khám phá hang động, leo núi, đạp xe tham quan làng cổ Đông Sơn...

Đặc biệt, khuyến khích những ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương.

Một góc làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng - 1 trong 10 làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Ban tổ chức cho biết cuộc thi mở rộng cho mọi tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước tham gia. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến ngày 30-9-2026. Dự kiến việc chấm chọn, trưng bày và trao giải sẽ được tổ chức vào quý IV/2026.

Cơ cấu giải thưởng với giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp trị giá 10 triệu đồng; giải Nhất ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch 10 triệu đồng và các giải thưởng hấp dẫn khác.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết cuộc thi này không chỉ là cơ hội để các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ và người dân thể hiện tài năng sáng tạo, mà còn là bước quan trọng trong hành trình xây dựng hình ảnh Hàm Rồng - miền di sản giàu tiềm năng, đầy sức hút.

Cầu Hàm Rồng huyền thoại bắc qua sông Mã thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

"Đừng ngắm Hàm Rồng cho riêng bạn - hãy kể huyền thoại cho mọi người", chúng ta không chỉ tổ chức cuộc thi, mà đang cùng nhau khởi tạo một hành trình lan tỏa - nơi mỗi cá nhân trở thành 1 "đại sứ", mỗi tác phẩm trở thành 1 câu chuyện và mỗi ý tưởng trở thành 1 hạt giống cho tương lai phát triển du lịch Hàm Rồng. Với ý tưởng đó, phường Hàm Rồng hy vọng cuộc thi sẽ lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, khơi nguồn sáng tạo và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho phường Hàm Rồng"- bà Thanh chia sẻ.