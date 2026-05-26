HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng

Tuấn Minh

(NLĐO) - Nhằm khai thác tiềm năng du lịch địa phương, phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã tổ chức các cuộc thi nhằm tìm kiếm các sản phẩm du lịch mới.

Sáng 26-5, UBND phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phát động tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp Hàm Rồng", "Ý tưởng phát triển du lịch, sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng".

Tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, thông tin về các cuộc thi để tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, cuộc thi "Ảnh đẹp Hàm Rồng", "ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng", nhằm lựa chọn những bức ảnh đẹp về Hàm Rồng phục vụ hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quảng bá, xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch; tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo nhằm khai thác tiềm năng du lịch địa phương, sản phẩm du lịch mới cho Du lịch Hàm Rồng.

Khuyến khích, động viên, tôn vinh tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia sáng tác các tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, mới lạ, độc đáo, mang đậm nét đặc trưng về các giá trị truyền thống của mảnh đất, con người, văn hóa, yêu nước và cách mạng quê hương Hàm Rồng, tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế mong muốn được trải nghiệm, khám phá.

Tạo diễn đàn cho người dân, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp sáng kiến phát triển du lịch. Hình thành các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Tôn vinh những tác giả có tác phẩm ảnh đẹp độc đáo, khác biệt và hấp dẫn, ý tưởng sáng tạo phục vụ công tác phát triển du lịch Hàm Rồng.

Tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kế hoạch, các tác phẩm dự thi phải được chụp trên địa bàn phường Hàm Rồng từ ngày 1-1-2025 đến hết thời gian nhận tác phẩm (tháng 9-2026). Ban tổ chức khuyến khích những bức ảnh mới, có góc nhìn sáng tạo, phản ánh chân thực vẻ đẹp đời sống và bản sắc văn hóa địa phương.

Song song với cuộc thi ảnh, cuộc thi "Ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng" cũng được xem là điểm mới, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc biến tiềm năng thành các sản phẩm du lịch thực tế. Nhiều ý tưởng được khuyến khích tham gia như mô hình "Một ngày làm nông dân", "Một ngày làm chiến sĩ", tour khám phá hang động, leo núi, đạp xe tham quan làng cổ Đông Sơn...

Đặc biệt, khuyến khích những ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương.

Tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng - Ảnh 3.

Một góc làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng - 1 trong 10 làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Ban tổ chức cho biết cuộc thi mở rộng cho mọi tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước tham gia. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến ngày 30-9-2026. Dự kiến việc chấm chọn, trưng bày và trao giải sẽ được tổ chức vào quý IV/2026.

Cơ cấu giải thưởng với giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp trị giá 10 triệu đồng; giải Nhất ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch 10 triệu đồng và các giải thưởng hấp dẫn khác.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết cuộc thi này không chỉ là cơ hội để các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ và người dân thể hiện tài năng sáng tạo, mà còn là bước quan trọng trong hành trình xây dựng hình ảnh Hàm Rồng - miền di sản giàu tiềm năng, đầy sức hút.

Tìm ý tưởng mới cho du lịch Hàm Rồng - Ảnh 4.

Cầu Hàm Rồng huyền thoại bắc qua sông Mã thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

"Đừng ngắm Hàm Rồng cho riêng bạn - hãy kể huyền thoại cho mọi người", chúng ta không chỉ tổ chức cuộc thi, mà đang cùng nhau khởi tạo một hành trình lan tỏa - nơi mỗi cá nhân trở thành 1 "đại sứ", mỗi tác phẩm trở thành 1 câu chuyện và mỗi ý tưởng trở thành 1 hạt giống cho tương lai phát triển du lịch Hàm Rồng. Với ý tưởng đó, phường Hàm Rồng hy vọng cuộc thi sẽ lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, khơi nguồn sáng tạo và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho phường Hàm Rồng"- bà Thanh chia sẻ.

Tin liên quan

Bản hùng ca bất tử 60 năm Hàm Rồng chiến thắng

Bản hùng ca bất tử 60 năm Hàm Rồng chiến thắng

(NLĐO)- 60 năm sự kiện Hàm Rồng chiến thắng mãi là bản anh hùng ca bất tử, để lại những bài học quý giá, có ý nghĩa sâu sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau

Đồi C4 - trận địa pháo bảo vệ cầu Hàm Rồng bất tử

(NLĐO)- Trận địa pháo trên điểm cao Đồi C4 là nơi chứng kiến những cuộc đụng độ ngoan cường của quân và dân ta nhằm bảo vệ cầu Hàm Rồng thông suốt trong chiến tranh chống Mỹ

Làng cổ Đông Sơn - một trong 10 làng cổ đẹp nhất Việt Nam bên bờ sông Mã

(NLĐO)- Nằm bên bờ Nam sông Mã, làng cổ Đông Sơn được đánh giá là 1 trong 10 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam - nơi lưu giữ một nền văn minh hơn 2.000 năm

tỉnh Thanh Hóa sản phẩm du lịch Hàm Rồng tiềm năng du lịch du lịch Hàm Rồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo