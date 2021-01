Ngày 14-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Nhà Trắng để trao Huân chương nghệ thuật quốc gia cho ca sĩ Toby Keith, Ricky Skaggs và nhiếp ảnh gia Nick Út. Huân chương nghệ thuật quốc gia là giải thưởng cao nhất do chính phủ liên bang trao cho các nghệ sĩ và những người bảo trợ nghệ thuật. Huân chương do Tổng thống Mỹ trao tặng cho các cá nhân hoặc nhóm "xứng đáng được ghi nhận đặc biệt vì những đóng góp xuất sắc của họ cho sự phát triển nghệ thuật ở Mỹ".

Nick Út, tên thật Huỳnh Công Út, (sinh năm 1951). Ông là phóng viên ảnh cho hãng tin Associated Press, người chụp bức ảnh em bé Phan Thị Kim Phúc (thường được biết như "Vietnam Napalm Girl" - Em bé Napalm) và những đứa trẻ khác bị bỏng do bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng - Tây Ninh, vào năm 1972. Bức ảnh đã mang lại cho ông giải Pulitzer và ông trở nên nổi tiếng, được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn.

Sau khi định cư tại Mỹ, ông vẫn thường xuyên trở lại Việt Nam cũng như liên lạc, giúp đỡ cô gái Kim Phúc, nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của ông.