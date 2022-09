Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 18-8, Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ Casino Rich World nhảy xuống sông Bình Di, bơi về phía Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do người dân cung cấp, Bộ đội Biên phòng An Giang xác định có 42 người bơi sang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 40 người được qua sông, 1 người mất tích; 1 người bị bảo vệ Casino Rich World bắt giữ.

Ngày 20-8, thi thể người mất tích được tìm thấy gần cầu C3 trên sông Bình Di, huyện An Phú.

Theo lời khai của 40 người vượt sông về Việt Nam, đa phần họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia thì hợp đồng vào làm việc tại Casino Rich World.

Một số người trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý, sau đó được chuyển về Casino Rich World. Công việc hằng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng làm theo yêu cầu của casino do người Trung Quốc quản lý.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên nhóm người này bàn bạc thống nhất tìm cách vượt biên giới để về Việt Nam.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18-8, những người này tập trung tại một điểm đã thống nhất từ trước. Sau đó, họ đồng loạt tấn công bảo vệ casino, chạy ra cổng và nhảy xuống sông Bình Di, bơi về phía Việt Nam.

Chiều 22-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) - cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú - về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

6 trong số hơn 40 người tháo chạy về Việt Nam khai nhận được Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh tổ chức đưa sang Campuchia vào tháng 4-2022.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2022, Lệ được một đối tượng ở Campuchia móc nối đưa người sang nước này trái phép. Sau khi nhận lời người này, Lê liên hệ với Danh để móc nối cùng tham gia. Theo thỏa thuận, mỗi khi đưa được 1 người từ Việt Nam sang Campuchia thì đối tượng ở Campuchia sẽ trả cho Lệ 300.000 đồng, sau đó Lệ đưa cho Danh 100.000 đồng.

Ngày 25-4, Lệ cùng con trai là Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi) đưa trót lọt 3 người sang Campuchia. Ba ngày sau, Lệ và Danh đưa thêm 5 người sang Campuchia. Trong số này, có 6 người nằm trong vụ 42 người tháo chạy khỏi Casino Rich World.

Cơ quan điều tra đã xác định được 4 đường dây có dấu hiệu hoạt động tội phạm mua bán người ở các tỉnh, thành. Các đối tượng trong 4 đường dây này đã móc nối với những đối tượng ở Campuchia đưa lao động người Việt vào các casino lao động bất hợp pháp.

Công an tỉnh An Giang cũng đã báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh, thành liên quan tiếp nhận tin báo, triển khai điều tra, triệt phá các đường dây mua bán người.