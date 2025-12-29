Tín dụng năm 2025 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm

Đó là thông tin đưa ra tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chiều 29-12. Theo lãnh đạo NHNN, tín dụng năm nay tăng trưởng tích cực, bám sát mục tiêu hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết ngay từ đầu năm, NHNN đã xác định định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16% và linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thực tế. Công tác điều hành tín dụng tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, giúp các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời hướng dòng vốn vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Trước tác động của thiên tai, bão lũ trong năm 2025, NHNN đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 24-12-2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỉ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024 và 19,41% so với cùng kỳ năm trước. NHNN ước tính, cả năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt gần 19%.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục bám sát cơ cấu nền kinh tế. Đến cuối tháng 10, dư nợ ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 6,15% tổng dư nợ; công nghiệp chế biến, chế tạo 12,39%; xây dựng 7,47%, trong đó có nhiều dự án hạ tầng trọng điểm; bán buôn, bán lẻ là lĩnh vực có quy mô dư nợ lớn nhất, chiếm 22,24%.

Các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục chiếm tỉ trọng cao, với tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn chiếm 22,42%, doanh nghiệp nhỏ và vừa 19,11%. Đáng chú ý, tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ghi nhận mức tăng lần lượt 27,46% và 30,36%.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng tích cực giải ngân nhiều chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ như chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản với quy mô nâng lên 185.000 tỉ đồng; chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long với doanh số giải ngân lũy kế khoảng 3.100 tỉ đồng. Các chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê mua nhà ở xã hội; gói tín dụng 500.000 tỉ đồng cho đầu tư hạ tầng, công nghệ số cũng đang được triển khai.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh rủi ro, bất định toàn cầu gia tăng, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Cảnh báo nguy cơ rủi ro

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang đánh giá dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2025 đạt 19% là mức tăng trưởng rất cao, cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. NHNN đã nhiều lần báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc với tăng trưởng tín dụng cao như thế này, hệ số tín dụng trên GDP năm nay dự kiến 146%. Đây là mức cao nhất trong các nước cùng mức thu nhập trung bình thấp như Việt Nam.

"Trong khi đó, huy động vốn đang tăng thấp hơn 3% so với tín dụng. Cần có sự phát triển các thị trường huy động vốn khác để hỗ trợ tín dụng ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh đại đa số nguồn vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn (chiếm tới 80%); trong khi đó 50% vốn cho vay là trung và dài hạn. Mất cân đối về kỳ hạn gây nguy cơ rủi ro hiện hữu đối với hệ thống ngân hàng"- Vụ trưởng Phạm Chí Quang lưu ý.

Sẵn sàng 500.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi Theo bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, ngày 8-12-2025, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN ban hành Công văn 10825 hướng dẫn triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược. Theo đó, các ngân hàng thương mại đã sẵn sàng nguồn lực 500.000 tỉ đồng, cam kết lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-1,5% so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Năm 2025, NHNN triển khai nhiều chương trình tín dụng hiệu quả, trong đó chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản giải ngân lũy kế khoảng 168.000 tỉ đồng cho hơn 52.200 lượt khách hàng; chương trình cho vay lúa gạo phát thải thấp đạt 3.100 tỉ đồng; chương trình nhà ở xã hội giải ngân 6.228 tỉ đồng, tăng 119% so với cuối năm 2024.



