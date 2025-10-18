Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Một đài thiên văn Úc đã bắt được tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, phơi bày những điều không thể ngờ đến từ vũ trụ 800 triệu năm hậu Big Bang.

Phân tích dữ liệu từ hệ thống kính viễn vọng Murchison Widefield Array (MWA) đặt tại vùng sa mạc Tây Úc, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến khác thường, yếu ớt, được mô tả như "tiếng thì thầm" từ vũ trụ sơ khai.

Được gọi là "tín hiệu hydro 21-centimeter", nó chính là hồi chuông báo cho việc vũ trụ chuyển đổi từ "Thời kỳ tăm tối" sang "Kỷ nguyên tái ion hóa" 13 tỉ năm về trước.

Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất - Ảnh 1.

Hệ thống kính viễn vọng Murchison Widefield Array (MWA) đặt tại Úc đã ghi nhận được tín hiệu vô tuyến đặc biệt từ vũ trụ sơ khai - Ảnh: ICRAR/ĐẠI HỌC CURTIN

"Đây là một trong những giai đoạn ít được khám phá nhất trong vũ trụ của chúng ta" - đồng tác giả nghiên cứu Ridhima Nunhokee từ Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn vô tuyến quốc tế (Úc) nói với Live Science.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, tín hiệu vô tuyến bí ẩn này phát ra từ thế giới 13 tỉ năm trước và cho thấy vũ trụ trước thời điểm tràn ngập ánh sáng sao khác xa các dự đoán bấy lâu của khoa học.

Khoảng 400 triệu năm sau sự kiện Vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ, vũ trụ nguội đi và Thời kỳ tăm tối bắt đầu trong một môi trường đầy khí hydro trung tính, không phát sáng.

Khi proton và electron của nguyên tử hydro trong loại khí này thay đổi hướng quay (trạng thái spin), từ cùng hướng thành ngược hướng với nhau, một sự thay đổi năng lượng nhỏ xảy ra.

Lúc đó, nguyên tử phát ra hoặc hấp thụ một photon ở bước sóng 21 cm, tạo nên tín hiệu hydro 21-centimeter.

Tín hiệu hydro 21-centimeter là một công cụ đo lường cho phép các nhà thiên văn học theo dõi sự thay đổi nhiệt độ và trạng thái của khí hydro.

Một sự thật bất ngờ đã phơi bày: Các đám mây khí hydro khi đó rất ấm áp, có lẽ là nhờ năng lượng từ các hố đen mới sinh và tàn lửa của những ngôi sao đầu tiên.

Điều này ngược lại với giả thuyết được tin cậy trước đây, cho rằng vũ trụ hoàn toàn lạnh lẽo trước khi có ánh sáng sao tràn ngập.

Sau thời điểm tín hiệu vô tuyến bí ẩn này phát ra và Kỷ nguyên tái ion hóa bắt đầu hàng trăm triệu năm, các ngôi sao và thiên hà đầu tiên đã đủ đông đảo để phát ra lượng ánh sáng cực tím "đốt cháy" hoàn toàn màn sương hydro tăm tối, làm cho vũ trụ trong suốt như ngày nay.

Tin liên quan

Sốc với phiên bản quái thú 230 triệu năm trước của loài chim

Sốc với phiên bản quái thú 230 triệu năm trước của loài chim

(NLĐO) - Loài quái thú mới lộ diện ở Argentina được đặt tên là Anteavis crurilongus, tức "tiền thân của loài chim, có cẳng chân dài".

Hai vật thể bí ẩn đến gần Trái Đất sau nhiều thế kỷ tuyệt tích

(NLĐO) - Hai vật thể C/2025 A6 Lemmon và C/2025 R2 SWAN sẽ đạt tới điểm gần Trái Đất nhất vào ngày 20 và 21-10.

Hệ Mặt Trời có một "đại dương sự sống" ngoài hành tinh khổng lồ?

(NLĐO) - Một đại dương từng sâu đến 170 km có thể tồn tại bên dưới lớp vỏ băng của Ariel, một trong những "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.

tín hiệu tín hiệu vô tuyến vũ trụ sơ khai Thời kỳ tăm tối kỷ nguyên tái ion hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo