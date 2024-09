Tin mới về 3 dự án bất động sản có cả ngàn người đi đòi sổ đỏ

Ngày 11-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký công văn về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).



Khu đô thị 7B mở rộng, 1 trong 3 dự án được gia hạn tiến độ

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn đến hết tháng 6-2025 hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đến hết tháng 12-2025 triển khai thực hiện hoàn thành các dự án, nghiệm thu bàn giao đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ được cấp thẩm quyền điều chỉnh.

Khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các dự án…

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi đối thoại hôm 17-7

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty CP Bách Đạt An trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam là đơn vị ký kết với Bách Đạt An để phân phối sản phẩm.

Công ty Hoàng Nhất Nam đã ký kết với hơn 840 khách hàng để mua khoảng 1.000 lô đất nền. Tuy nhiên, do các bên không thống nhất được việc thực hiện hợp đồng nên đã kiện nhau ra tòa. Nhiều năm qua, gần 1.000 người nhiều lần kéo nhau đến các cơ quan ở tỉnh Quảng Nam "kêu cứu", đề nghị có giải pháp can thiệp để cấp sổ đỏ cho người mua đất.

Hôm 17-7, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi đối thoại với đại diện người mua đất và các doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra "tối hậu thư", yêu cầu tới ngày 31-8, Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam phải thực hiện các nội dung theo yêu cầu.

Hôm 5-9, tại cuộc họp UBND tỉnh, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết doanh nghiệp đã thực hiện các cam kết sau khi tỉnh ra "tối hậu thư".