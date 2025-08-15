HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tín Nguyễn sợ danh xưng "diễn viên trăm tỉ đồng"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Tín Nguyễn thổ lộ rằng cô rất sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng mà một số người dành cho mình.

Bình Bồng Bột làm giám chế của "Phá đám sinh nhật mẹ"

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Phá đám sinh nhật mẹ" diễn ra chiều 14-8 tại TP HCM, Tín Nguyễn cùng dàn diễn viên gồm Thành Hội, Ái Như, Bé Sam, Hồng Ánh, Tín Nguyễn, Trần Kim Hải, Samuel An tụ hội.

Phim thuộc thể loại kịch tính, hài kịch đen do Bột Creative Hub sản xuất dưới sự giám chế của biên kịch Bình Bồng Bột (Nguyễn Thanh Bình). Bình Bồng Bột cho biết anh tham gia phim với công tác đạo diễn như mời diễn viên, làm workshop diễn xuất cho diễn viên, chọn trang phục, bối cảnh, ra hiện trường nhìn monitor… nhưng anh không dám nhận là đạo diễn bởi tác phẩm có sự đóng góp của nhiều người.

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Các diễn viên trong phim chuẩn bị chúc mừng sinh nhật muộn 1 ngày cho diễn viên Ái Như

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 2.

Cùng hát chúc mừng sinh nhật

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 3.

Nhận hoa chúc mừng sự kiện

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 4.

Bình Bồng Bột (áo dài, giữa) là giám chế của phim

Bình Bồng Bột chia sẻ về phim

Đạo diễn thường liên hệ đến chỉ đạo diễn xuất nhưng do bản thân không dám chỉ đạo diễn xuất những diễn viên gạo cội như NSƯT Hữu Châu, Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh…

"Vì thế, tôi xin tự nhận là giám chế - một chức danh thường thấy trong các phim Hồng Kông (Trung Quốc) những năm 1990" - Bình Bồng Bột cho biết.

Nếu phim thành công, khán giả yêu thương và có thể làm tác phẩm khác thì chắc chắn anh sẽ bỏ thời gian học hành bài bản và lúc đó mới tự tin nhận danh xưng đạo diễn.

Anh nói thêm phim "Phá đám sinh nhật mẹ" lấy cảm hứng từ "Hạnh phúc của một tang gia" nhưng chỉ là ở phần giễu nhại, hài đen. Nội dung phim vẫn theo chủ đề tình cảm gia đình, tình mẫu tử, là câu chuyện có thật từ những người bạn xung quanh anh được tổng hòa và kể lại thông qua hình ảnh.

Tín Nguyễn vào vai Hảo, khóc từ lúc vào trường quay đến lúc dừng quay

Trong phim, Tín Nguyễn vào vai Hảo, một vai khóc rất nhiều trái ngược với những vai diễn tràn đầy năng lượng mà cô thể hiện trong các phim trước.

Tín Nguyễn cho biết phương châm làm nghề của cô là sống trong nhân vật trong suốt thời gian hóa thân vai diễn. Cô được diễn với nhiều cô chú, anh chị giỏi nghề trong phim nên cảm thấy may mắn khi tham gia.

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 5.

Tín Nguyễn duyên dáng đầm trắng tại giao lưu

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 6.

Tín Nguyễn đã tham gia nhiều phim doanh thu cao

"Việc mọi người gọi danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng là do sự ưu ái dành cho tôi nhưng bản thân tôi thì lại rất sợ danh xưng này. Tôi thấy nó rất nặng bởi chỉ góp một phần như hạt cát trong sa mạc để tạo nên tác phẩm gửi đến tác giả.

Trong đoàn phim có rất nhiều người và mọi người đều đóng góp công sức vào thành công tác phẩm. Tôi không dám nhận danh xưng đó bởi không có khả năng đó" - Tín Nguyễn trải lòng.

Giám chế Bình Bồng Bột cho biết dù đã tham gia nhiều phim thắng doanh thu nhưng Tín Nguyễn hiện vẫn đến thử vai ở các đoàn phim như những diễn viên khác, không có dấu hiệu ngôi sao. Cô vẫn giữ nguyên sự trong trẻo, tươi tắn của mình, đạo diễn yêu cầu nhân vật thế nào thì cô nỗ lực thể hiện tốt nhất có thể.

Diễn viên Thành Hội và Ái Như trở lại màn ảnh sau nhiều năm và nhất là Ái Như có vai chính điện ảnh đầu tiên. Cả hai diễn viên gạo cội của sân khấu kịch cho biết đồng ý tham gia phim vì mối thân tình với Bình Bồng Bột. 

Thêm vào đó, cả hai có chút ít thời gian rảnh rỗi sau khi sân khấu sắp xếp lịch diễn hai mùa trong năm. Trước đây, cả hai luôn bận rộn với sân khấu nên đành từ chối các lời mời khác do không có thời gian chứ không phải vì "chảnh".

"Phá đám sinh nhật mẹ" ra rạp từ 5-9, dịp lễ Vu Lan.

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 8.

Dàn diễn viên của phim

Tín Nguyễn sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng - Ảnh 9.

Tín Nguyễn thành quán quân "Hành trình kỳ thú" mùa 2

Tín Nguyễn thành quán quân "Hành trình kỳ thú" mùa 2

(NLĐO) - Tín Nguyễn đã vượt qua các thí sinh khác để thắng "Hành trình kỳ thú Việt Nam & Hàn Quốc" mùa 2.

Tín Nguyễn làm phim ngắn từ nhạc của Phương Uyên

(NLĐO) - Tín Nguyễn làm phim ngắn dịp Valentine: "Tôi phải yêu thử bạn diễn để lấy tâm lý".

NSƯT Thành Hội "phụ bạc" Ái Như trên màn ảnh

(NLĐO) – NSƯT Thành Hội và Ái Như lần đầu đóng phim truyền hình cùng nhau. Ái Như cũng tái xuất màn ảnh nhỏ sau 17 năm.

Phá đám sinh nhật mẹ Hạnh phúc của một tang gia Tín Nguyễn Ái Như Thành Hội diễn viên trăm tỉ đồng Hồng Ánh
    Thông báo