Pháp luật

Tin "việc nhẹ lương cao", thiếu niên 15 tuổi từ Bắc Ninh đang tìm cách sang Campuchia

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giải cứu thành công cháu bé 15 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Chiều 2-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa giải cứu thành công cháu bé 15 năm tuổi ở tỉnh Bắc Ninh bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ qua Campuchia.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1-10, Đồn Công an Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nhận được tin báo của người dân về việc gần khu vực cửa khẩu xuất hiện thiếu niên lạ mặt đang tìm cách sang Campuchia làm việc. 

Tin "việc nhẹ lương cao", thiếu niên 15 tuổi từ Bắc Ninh đang tìm cách sang Campuchia - Ảnh 1.

Người thân tiếp nhận cháu L. (ảnh Công an Tây Ninh).

Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu nhanh chóng cử tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa em L.T.L. (SN 2010, ngụ phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) về.

Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài lập tức liên hệ với gia đình cháu L.


Đến sáng 2-10, người thân của cháu L. có mặt tại trụ sở đơn vị và đưa em trở về nhà an toàn. Sau đó, gia đình cháu L. gửi thư cảm ơn cán bộ chiến sĩ đã sự kịp thời phối hợp, giúp nạn nhân thoát khỏi cạm bẫy của tội phạm dụ dỗ lao động trái phép.

Bắt đối tượng truy nã nhập cảnh từ Campuchia vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

Bắt đối tượng truy nã nhập cảnh từ Campuchia vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

(NLĐO) - Trong đêm 7-5, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã cử lực lượng vào tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đối tượng truy nã để di lý về địa phương xử lý theo quy định

Quá nhiều sai phạm của Hải quan cửa khẩu Mộc Bài

(NLĐ)- Ngày 24-12, các bị cáo nguyên là nhân viên hải quan Mộc Bài là Nguyễn Anh Hào, Phan Văn Hiên và Lương Văn Đảm đã phải ra trước vành móng ngựa để trả lời về những sai phạm của mình. Qua thẩm vấn bị cáo Nguyễn Anh Hào và Phan Văn Hiên (người đã kiểm hóa lô hàng bị bắt ngày 23-3-2003) đã cho thấy nhiều sai phạm trong quá trình kiểm hóa tại cửa khẩu này.

Tăng cường công tác kiểm tra khu kinh tế Mộc Bài

(NLĐ) - Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng bán hàng không có hạn sử dụng và tuồn hàng, trốn thuế của các doanh nghiệp trong loạt bài “Chuyện không bình thường ở khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Mộc Bài, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý khu KTCK Mộc Bài đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp đang kinh doanh trong khu vực này vào ngày 7-6.

